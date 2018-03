FACE TO FACE BLENDED - Berlitz launcht weltweit neues Sprachtraining in Englisch mit komplett integrierten E-Learning-Lösungen

Ab 21. Jänner 2013 erweitert eine maßgeschneiderte Kombination aus klassischem Sprachunterricht und CyberTeacher-Training das Berlitz Portfolio

Wien (OTS) - Mit dem brandneuen Programm Face to Face Blended setzt Berlitz einen weiteren Meilenstein im Fremdsprachentraining: In den klassischen Live-Unterricht mit muttersprachlichen SprachtrainerInnen werden Online-Lerneinheiten mit der eigens entwickelten Software CyberTeachers nahtlos implementiert. Durch die genau aufeinander abgestimmten multimedialen Inhalte wird das gleiche Lernziel in kürzerer Zeit erreicht. Und das mit geringerem finanziellem Aufwand und höchst flexibel.

Klassischer Einzel- oder Gruppenunterricht mit muttersprachlichen TrainerInnen wechselt kontinuierlich mit einem Selbststudium via CyberTeachers. So werden die in den e-Lessons zeit- und ortsunabhängig erworbenen Sprachkenntnisse im Berlitz-Center (bzw. im Unternehmen) "live" trainiert - und umgekehrt. Zusätzlich stellt CyberTeachers berufsspezifische Lerninhalte aus 20 Kernbranchen und 218 Berufsprofilen bereit, die im Rahmen einer Bedarfsanalyse perfekt auf die individuellen Anforderungen der KundInnen zugeschnitten werden.

Und wer es aus zeitlichen Gründen nicht zum Unterricht ins Berlitz Center schafft, der kann Englisch auch im Programm Phone to Phone Blended trainieren: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, über das Festnetz oder Skype.

Face to Face Blended basiert auf dem weltweit erfolgreichen Trainingsmaterial BerlitzEnglish und bietet so komplett integrierte Lösungen abseits vom "Produkt der Stange". Bis hin zur Möglichkeit, einen Level Test zu absolvieren und ein weltweit anerkanntes Berlitz Zertifikat zu erhalten.

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Mag. Ulli Leonhartsberger

E-Mail: presse @ berlitz.at

Mobil: + 43 664 84 06 689



Für Rückfragen zum Unternehmen:

Berlitz Austria GmbH

Thomas Kalian, MBA MPA

Mobil: + 43 699 107 141 64

www.berlitz.at