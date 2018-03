EANS-News: SinnerSchrader AG / Planmäßiger Start in das Geschäftsjahr 2012/2013 / Umsatz bei 9,2 Mio. Euro nur leicht unter Vorjahr / Auftragseingang bei Interactive Marketing mit Plus von 30 Prozent

Hamburg, 17. Januar 2013 (euro adhoc) -

3-Monatsbericht

SinnerSchrader ist planmäßig in das

neue Geschäftsjahr 2012/2013 gestartet. Im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres (1. September bis 30. November 2012) erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 9,2 Mio. Euro und ein EBITA von 0,6 Mio. Euro vor Vorleistungen in den Aufbau von NEXT AUDIENCE.

Insbesondere aufgrund des im letzten Jahr eingetretenen Umsatz- und Ergebnisrückgangs in der spot-media-Gruppe, der erst sukzessive aufgeholt werden kann, lagen die Werte im Umsatz um 0,1 Mio. Euro und im EBITA (vor NEXT-AUDIENCE-Vorleistungen) um knapp 0,2 Mio. Euro unter den Vorjahreswerten.

Mittlerweile wurde die spot-media AG, wie angekündigt, mit der next commerce GmbH zusammengeführt. Die auf E-Commerce fokussierte Einheit mit Standorten in Hamburg, Berlin und Hannover firmiert mit der Eintragung der Verschmelzung im Handelsregister am 18. Dezember 2012 als Commerce Plus GmbH.

Für die Entwicklung von NEXT AUDIENCE wurden im ersten Quartal 2012/2013 Vorleistungen im Umfang von knapp 0,4 Mio. Euro eingegangen, sodass sich das EBITA der Gruppe insgesamt auf 0,2 Mio. Euro belief, 0,4 Mio. Euro unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Das Konzernergebnis für das Berichtsquartal lag mit einem Minus von 0,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr knapp unter der Nulllinie.

Sehr erfreulich verlief der Auftragseingang im Segment Interactive Marketing, das sich aufgrund der Verschmelzung der spot-media-Gruppe und der next commerce GmbH nunmehr aus der SinnerSchrader-Agentur und SinnerSchrader Mobile zusammensetzt. Er lag mehr als 30 % über dem Wert des Vorjahres, wobei Neubeauftragungen von Bestandskunden eine wesentliche Rolle spielten.

So erhielt SinnerSchrader im November 2012 von Karstadt auch den Zuschlag für die Implementierung einer neuen E-Commerce-Plattform. Mit dem tschechischen Automobilhersteller ŠKODA wurde das Geschäft nach der Entscheidung für SinnerSchrader als globale digitale Leadagentur deutlich ausgeweitet. SinnerSchrader Mobile verzeichnete im Quartal neue Aufträge von Bestandskunden der Gruppe wie Unitymedia, Ernsting's Family und mobilcom-debitel, für die mit "mein md" bereits eine mobile Service-App für Kunden umgesetzt wurde.

SinnerSchrader ist daher zuversichtlich, die gesetzten Jahresziele erreichen zu können.

Wie schon im letzten Jahr hat eine deutlich erhöhte Mittelbindung im Working Capital aufgrund zögerlichen Zahlverhaltens großer Kunden im Zuge der Jahresenddispositionen zum 30. November 2012 zu einem negativen operativen Cashflow von 1,65 Mio. Euro geführt. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag daher auf nur 3 Mio. Euro nach 5,2 Mio. Euro zum 31. August 2012.

Die Eigenkapitalquote betrug am Bilanzstichtag 30. November 2012 57,8 Prozent, 0,9 Prozentpunkte über dem Stand am 31. August 2012. Am Ende des Berichtsquartals waren 432 Mitarbeiter in der SinnerSchrader-Gruppe beschäftigt, 12 mehr als am 31. August 2012.

Der vollständige Quartalsbericht der SinnerSchrader-Gruppe steht heute ab 15:00 Uhr unter http://www.sinnerschrader.ag/berichte-und-veroffentlichungen/reports zur Verfügung.

ÜBER SINNERSCHRADER

SinnerSchrader gehört zu den führenden Digitalagenturen in Europa. SinnerSchrader entwickelt interaktive Strategien, Plattformen und Applikationen, die radikale Beziehungen zwischen Konsumenten und Marken schaffen. In der SinnerSchrader-Gruppe arbeiten mehr als 400 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg, Frankfurt am Main, München, Berlin, Prag und Hannover für Kunden wie Allianz, ŠKODA, TUI, Tchibo, simyo, REWE, comdirect bank, PPR Group und Holy Fashion Group. SinnerSchrader wurde 1996 gegründet und ist seit 1999 börsennotiert.

