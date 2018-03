McPhy Energy übernimmt italienischen Elektrolyse-Pionier PIEL

Grenoble, Frankreich (ots/PRNewswire) - Weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Spezialisten für Wasserstoff

Hydrid-Speicher

McPhy Energy, führender Entwickler und Hersteller von Metallhydrid-Speichern für Wasserstoff, gibt heute die Übernahme von PIEL, einem italienischen Pionier von Wasserstoffgeneratoren auf Basis von Wasser-Elektrolyse bekannt. Die Akquisition von PIEL (eine Division der ILT Technology Gruppe, Pisa) ist ein weiterer, bedeutender Meilenstein in der Entwicklung von McPhy Energy und ermöglicht dem Unternehmen nun die intelligente Kopplung von Wasserstofferzeugung mit deren innovativer Speichertechnologie

(Logo: Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120723/546191 )

1) PIEL verfügt über solides Know-How in der Herstellung von Wasser-Elektrolyseuren, die bereits heute zum Teil aus erneuerbaren Energien gespeist werden. Über 3.000 Systeme sind weltweit bei mehr als 1.000 Kunden erfolgreich im Einsatz 2) McPhy Energy entwickelt und produziert innovative Feststoff-Speichertechnologien für Wasserstoff auf Basis von Metallhydriden

Die Integration beider Technologien ist ein weiterer Schritt zur wirtschaftlichen On-site Erzeugung von Wasserstoff für industrielle Prozesse oder für Anwendungen zur Energiespeicherung. Die Modularität beider Systeme lässt dabei massgeschneiderte Lösungen für spezifische Kundenanforderungen zu.

"PIEL, bekannt für hochverfügbare und zuverlässige alkalische Elektrolysesysteme, befähigt McPhy nun, komplette und integrierte Wasserstofflösungen über die Kopplung von Erzeugung und Speicherung anzubieten. Mit Blick auf Verfügbarkeit und Autonomie werden wir unseren Kunden in Zukunft deutlichen Mehrwert bieten können", so Pascal Mauberger, CEO von McPhy Energy. "Zusätzlich haben wir nun Zugang zur installierten Basis von PIEL und deren weltweitem Vertriebsnetz".

Die Integration von PIEL in McPhy Italia bietet beiden Unternehmen bedeutsame Wachstumspotenziale. Während McPhy Zugang zur installierten Basis industriell genutzter PIEL Systeme bekommt, wird PIEL sowohl vom Zugang zu neuen Märkten im Energieumfeld aber auch von zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten für laufende Entwicklungsprojekte seitens McPhy profitieren.

"Ich freue mich insbesondere, mit Roberto Rasoini einen weiteren, in Elektrolyse und Wasserstoff erfahrenen Manager in unser Team aufzunehmen", sagte Mauberger. "Er hat PIEL über 10 Jahre erfolgreich geführt, und wird dies zukünftig unter dem Dach der McPhy Italia fortsetzen."

"Die Integration beider Systeme ermöglicht uns zukünftig, unseren Kunden hoch-flexible Anlagen anzubieten", erläuterte Adamo Screnci, CEO McPhy Italia und vertriebsverantwortlich im Vorstand von McPhy Frankreich. "Wir ermöglich Wasserstoff-Anwendern wirtschaftlichen, sicheren und zunehmend attraktiven Zugang zu On-Site Wasserstoff . Für Anwendungen in der Energiespeicherung, können wir nun integrierte Komplettsysteme anbieten".

Nach der Gründung von McPhy Energy Deutschland vor wenigen Monaten (Juli 2012) unterstreicht diese Akquisition den beschleunigten Ausbau von McPhy Energy zu einem international führenden Anbieter im Wasserstoffmarkt.

Die Akquisition wurde operativ von Gianni-Origoni-Grippo-Capelli Partners (Rom) durchgeführt.

McPhy Energy wird auf der T-Gold Machinery and Tools Exhibition (Vicenza, Italien, 19-24 Januar 2013, pavilion L, Stand 4156) vertreten sein

In Kürze - letzte Meldungen von McPhy Energy:

Januar 2013: Akquisition von PIEL, Italien (http://www.piel.it)

Dezember 2012: McPhy Energy gestaltet die deutsche Energiewende mit; ITM Power setzt McPhy Speichertechnologie für Wasserstoffanwendungen ein

November 2012: McPhy Energy bringt frischen Wind in das französische Erdgasnetz und beteiligt sich am GRHYD Projekt

Oktober 2012: Zum dritten Mal in Folge wird McPhy Energy in die Liste der Global Clean-Tech 100 aufgenommen

Juli 2012 : McPhy Energy baut seine Aktivitäten in Europa aus und gründet unter der Leitung von CEO Roland Käppner die McPhy Deutschland GmbH [http://www.mcphy.com/en/news/releases/release-538]

Über McPhy Energy - http://www.mcphy.com

McPhy Energy S.A. (Grenoble, Frankreich) wurde 2008 gegründet, um die Speicherung von Wasserstoff in Metallhydriden zu kommerzialisieren, und industriell nutzbar zu machen. Diese Technologie bietet zahlreiche Vorteile gegenüber konventionellen Speichertechnologien und adressiert sowohl industrielle Märkte als auch neue Märkte um erneuerbare Energien.. McPhy Energy verfügt über zahlreiche Patente aus 8-jähriger Forschungs- und Entwicklungstätigkeit an der CNRS in Partnerschaft mit der Joseph-Fourier-Universität. Als Mitglied des TENERDIS Wettbewerbsclusters ist McPhy Energy Projektpartner oder Unterlieferant in verschiedenen Forschungsprojekten. Zum dritten Mal in Folge ist McPhy Energy in der Rangliste "Global CleanTech 100" vertreten und gehört zu den "Top 5 CleanTech France". Das Unternehmen hat kürzlich zahlreiche Verträge in Frankreich, Grossbritannien, Japan, Deutschland und Italien abgeschlossen und seine technologische Führungsposition demonstriert.

Die originale Sprachversion dieser Mitteilung ist die offizielle und authorisierte. Übersetzungen werden unterstützend bereitgestellt und sind immer im Zusammenhang mit der Original-Version zu verwenden, die als einzige rechtlich bindenden Charakter hat.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120723/546191

Rückfragen & Kontakt:

EQUILIBRE Florence Dapoigny - +33(0)1-39-25-00-33 -

+33(0)6-60-49-83-95 florence.dapoigny @ sfr.fr