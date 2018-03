Magna gibt Ausblick und aufsichtsbehördliche Meldung bekannt

Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) - Magna International Inc. , gab heute den Finanzausblick für 2013 bekannt. Alle Angaben verstehen sich in US-Dollar.

Don Walker, Chief Executive Officer bei Magna, kommentiert: "Unser Ausblick spiegelt den Fortschritt wider, den wir bei der Ausweitung der Geschäftstätigkeit von Magna über unsere Kernmärkte hinaus verzeichnen. Unsere wachsende Präsenz in stark wachsenden Märkten verbessert zusammen mit unserer starken Position in Nordamerika und Europa auch weiterhin unsere Fähigkeit, Kunden auf internationalen Plattformen zu unterstützen. In Europa lag unser Schwerpunkt in letzter Zeit auf der Verbesserung der Abläufe und der Betriebsergebnisse. Wir haben bereits Fortschritte gemacht und werden auch weiterhin Umstrukturierungen vornehmen, von denen wir überzeugt sind, dass sie in Zukunft zur Verbesserung unserer Finanzergebnisse in Europa beitragen."

AUSBLICK 2013

Leichtfahrzeugproduktion (Einheiten) Nordamerika 15,3 Mio. Westeuropa 12,0 Mio. Produktionsumsatz Nordamerika 15,3 - 15,7 Mrd. USD Europa 9,0 - 9,3 Mrd. USD Rest der Welt 2,2 - 2,5 Mrd. USD Gesamtproduktionsumsatz 26,5 - 27,5 Mrd. USD Umsatz Fahrzeugmontage 2,5 - 2,8 Mrd. USD Gesamtumsatz 31,3 - 32,7 Mrd. USD Gewinnspanne(*)(**) Mittlerer 5%-Bereich Steuersatz* Rund 24,5 % Investitionsausgaben Rund 1,4 Mrd. USD

* Bereinigt um sonstige Aufwendungen/Erträge, netto (ungewöhnliche Posten)

** Bereinigt um 158 Mio. USD für die Abschreibung immaterieller Anlagegüter im Zusammenhang mit der Übernahme von E-Car

Neben dem oben angegebenen Umsatzausblick für 2013 gehen wir für den Zweijahreszeitraum von 2013 bis 2015 von einer Steigerung des Gesamtproduktionsumsatzes um rund 2,2 Mrd. USD aus. Diese Schätzung liegt einem Produktionsvolumen von rund 16,7 Mo. Einheiten in Nordamerika und rund 12,8 Mio. Einheiten in Westeuropa für das gesamte Jahr 2015 zugrunde. Wir gehen von einer geschätzten Aufteilung der Umsatzsteigerungen der Gesamtproduktion auf die folgenden Segmente aus: 70 % in Nordamerika und 40 % im Rest der Welt, gedämpft durch einen Rückgang von 10 % in Europa.

Für diesen Ausblick wurde keine Materialbeschaffung oder -veräusserung berücksichtigt. Des Weiteren sind wir davon ausgegangen, dass die Wechselkurse der für unsere Geschäftstätigkeit gängigsten Währungen im Vergleich zu unserer Rechnungslegungswährung (USD) in etwa den Kursen zum Ende des Jahres 2012 entsprechen.

AUFSICHTSBEHÖRDLICHE MELDUNG

Magna vermeldete ausserdem, dass die kürzlich bekannt gewordene Untersuchung durch das US-amerikanische Justizministerium (United States Department of Justice, DoJ) in Bezug auf bestimmte Praktiken im Zusammenhang mit den Werkzeugverkäufen des Unternehmens ohne weitere Massnahmen von Seiten des DoJ abgeschlossen wurde.

