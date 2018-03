Österreichweiter Lehrlings-Infotag

45 neue Ausbildungsplätze bei Lidl Österreich

Salzburg (OTS) - Lidl Österreich bietet auch heuer wieder vielen jungen Menschen die Chance auf einen attraktiven Lehrlings-Ausbildungsplatz. Beim Lehrlings-Infotag am 19. Jänner können sich motivierte Jungs und Mädels in 34 Lidl-Filialen in ganz Österreich direkt bei Lehrlingen und Verkaufsleitern über eine Lehre bei Lidl informieren. 86 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es momentan, die bei Lidl Österreich ausgebildet werden.

"Mit dem Lehrlings-Infotag wollen wir es Jugendlichen leichter machen, sich über Lidl Österreich zu informieren. Wir bekommen vor allem auf unserer Facebook-Seite immer wieder Anfragen zum Thema, das Interesse der Jugendlichen ist hoch. Gerade das Gespräch mit Gleichaltrigen nimmt dann oft die Scheu vor dem Bewerben und zeigt, wie überraschend abwechslungsreich und spannend eine Lehre bei Lidl sein kann", so Lydia Kaltenbrunner, Geschäftsbereichsleitung Personal bei Lidl Österreich. Am kommenden Samstag, 19. Jänner, stehen Lidl-Lehrlinge zwei Stunden lang Rede und Antwort, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr gibt's die Möglichkeit, sich zu informieren. Und wer will, kann auch gleich seine Bewerbungsunterlagen mitbringen.

Persönliche Betreuung und individuelle Förderung

Eine gute Ausbildung, die Möglichkeit zur Weiterbildung und einen sicheren Arbeitsplatz: Das brauchen die Lehrlinge und das bietet Lidl Österreich seinen Lehrlingen. Bei Lidl Österreich werden sie sowohl gefordert als auch gefördert und erhalten als besonderes Plus außergewöhnliche Einblicke in die verschiedenen Unternehmensbereiche.

Nähere Informationen zum Lehrlings-Infotag und zum Thema "Lehre bei Lidl" finden Sie unter www.lidl.at/lehre.

Der Lehrlings-Infotag findet in folgenden Filialen statt:

Wien: 1100 Wien, Gudrunstr. 109-113 1110 Wien, Etrichstr. 21 1140 Wien, Waidhausenstr. 25 1200 Wien, Fr.-Engels-Platz 12 1210 Wien, Christian Bucher-G. 35-37 1230 Wien, Triester Str. 256 Niederösterreich: 2345 Brunn am Gebirge, Feldstr. 40 2700 Wr. Neustadt, Fischauergasse 211 3430 Tulln, Bahnhofstr. 44-46 3300 Amstetten, Wiener Str. 44 Oberösterreich: 4050 Traun, Kremstalstr. 92 4310 Mauthausen, Heinrichsbrunn 8 4400 Steyr, Eisenstr. 44 4600 Wels, Oberfeldstr. 117 4860 Lenzing, Agerstraße 6 Salzburg: 5020 Salzburg, Aigner Str. 55a Tirol: 6330 Kufstein, Salurner Str. 36 6410 Telfs, Untermarktstr. 53 Vorarlberg: 6706 Bürs, Hauptstr. 4 Burgenland: 7540 Güssing, Wiener Str. 27 7000 Eisenstadt, Ruster Straße 145 7100 Neusiedl am See, Wiener Str. 108 Steiermark: 8020 Graz, Eggenberger Allee 6 8230 Hartberg-Ungarvorstadt, Ferdinand-Leihs-Str. 39 8401 Kalsdorf, Kalsdorfer Ring 1 8430 Leibnitz, Wasserwerkstr. 30c 8580 Köflach, Josef-Gauby-Str. 1 8600 Bruck an der Mur, Wiener Str. 70 8793 Trofaiach, Langefelderstr. 1 8940 Liezen, Gesäusestr. 2 Kärnten: 9020 Klagenfurt, Rosentaler Str. 83 9400 Wolfsberg, Spanheimerstr. 19 9640 Kötschach-Mauthen, Kötschach-M. 550 9800 Spittal an der Drau, Koschatstraße 39

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.200 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

