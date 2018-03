SP-Valentin an Holdhaus: Ignoranz der Fakten ist keine politische Strategie!

Stadt Wien baut modernes TierquarTier zur bestmöglichen Versorgung herrenloser und entlaufener Tiere!

Wien (OTS/SPW-K) - "Vermutlich war ÖVP-Kollegin Holdhaus gestern durch das Schicksal ihres ehemaligen Arbeitgebers, dem zu vier Jahren verurteilten ÖVP-Ex- Innenminister Ernst Strasser leicht abgelenkt und konnte deshalb offensichtlich ihre Pflichten als Wr. Landtagsabgeordnete nur unzureichend wahrnehmen. Wäre sie nämlich in der gestrigen Sitzung des Umweltausschusses gewesen oder wäre sie beim heutigen Planungsausschuss anwesend gewesen, hätte sie sich ihre intellektuell schwer nachvollziehbare Presseaussendung ersparen können", kommentiert SPÖ-Umweltausschussvorsitzender Erich Valentin die heutige Aussendung von ÖVP-Gemeinderätin Karin Holdhaus zum TierquarTier und ergänzt: "Sie wäre dann auch über die intensive Bürgerbeteiligung, die Lärmschutzmaßnahmen und das Gesamtkonzept der Tierhaltung informiert worden".

Fakt sei, dass es natürlich Lärmschutzwände geben werde und eine Vielzahl anderer Maßnahmen in Sachen Lärm- und Geruchsschutz, um die Lebensqualität der Anrainerinnen und Anrainer nicht zu beeinträchtigen. Die Anrainerinnen und Anrainer wurden übrigens im Vorfeld sehr wohl eingebunden und breit informiert, es gab eine große BürgerInnenveranstaltung im Sommer letzten Jahres und zahlreiche schriftliche Infos, um so breit als möglich über die Pläne für das neue Heim von Katz&Co zu informieren. "Die Stadt Wien errichtet in der Donaustadt gemeinsam mit der Tierschutzstiftung ein modernes Tierschutzheim, um entlaufene und herrenlose Tiere bestmöglich zu versorgen und sie von dort aus rasch wieder an Tierliebhaber weiterzuvermitteln. Die Scheinargumente der ÖVP entlarven sich von selber, denn nichts von der geäußerten Kritik zum Projekt stimmt -Kollegin Holdhaus soll doch einfach offen sagen, dass sie das Tierquartier nicht will und dass sie gegen eine optimale Versorgung von Bello, Minka & Co ist", so Valentin abschließend.

