Petrovic ad Penz: Grüne haben keine Vereinbarung getroffen. Forderung nach Sonderlandtagssitzung rechtens

Grüne Klubobfrau weist Penz-Aussagen als Unwahrheit zurück

St. Pölten (OTS) - In Bezug auf die heutige Reaktion des NÖ Landtagspräsidenten Hans Penz hält die Grüne Klubobfrau Madeleine Petrovic entschieden fest: "Wir Grüne im Landtag haben keine derartige Vereinbarung getroffen und unterschrieben!"

Im Gegenteil: Die Grünen sind der Ansicht, dass "bis zum Ende der Legislatureriode gearbeitet werden soll" - lautet so nicht das Motto der ÖVP?

"Die neuen Fakten zu den NÖ Spekulationen erfordern dringende Aufklärung. Für Vertuschungsaktionen sind die Grünen nicht zu haben", so Madeleine Petrovic.

