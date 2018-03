Aktuelle Kraftstoffpreise im ÖAMTC-Check

Neu auf www.oeamtc.at: Tagesaktuelle Preisänderungen, Wochen- und Monatsdurchschnitte auf einen Blick

Wien (OTS) - Nachdem die Preise für Super und Diesel in der Vorwoche noch leicht zurückgingen, ist seit einer Woche wieder ein Anstieg zu beobachten. Aktuell liegen die österreichweit berechneten Durchschnittspreise bei 1,410 Euro für den Liter Super und bei 1,382 Euro für Diesel. Der Blick in die ÖAMTC-Spritpreisdatenbank zeigt, dass die Niedrigstpreise derzeit bei 1,339 Euro (Super) und 1,304 Euro (Diesel) stehen - das Anfahren der günstigsten Tankstellen zahlt sich also aus.

Interessant ist auch der Monatsvergleich der Durchschnittspreise. Es zeigt sich eine unterschiedliche Entwicklung der Preise für Super und Diesel. Superbenzin kostete im Dezember 2012 im Schnitt 1,401 Euro pro Liter, in der ersten Jännerhälfte 2013 war eine leichte Steigerung auf 1,407 Euro zu beobachten. Umgekehrt war es beim Diesel: Im Dezember lag der Literpreis an den Tankstellen im Schnitt bei 1,389 Euro, in der ersten Jännerhälfte kamen die Autofahrer mit 1,378 Euro etwas billiger davon.

Aufgrund der sich ständig verändernden Preise für Super und Diesel ist es für die Konsumenten nicht einfach, den Überblick zu behalten. Topaktuelle Preise findet man immer auf www.oeamtc.at/sprit. Auch alle Besitzer von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der beliebten ÖAMTC-App jederzeit direkt auf das Handy holen.

