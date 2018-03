NÖ Wirtshauskultur sucht Rezepte der Nachwuchsköche

Bohuslav: Wirte bemühen sich um die kleinen Gäste

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Niederösterreichische Wirtshauskultur sucht ab sofort und erstmals die besten, tollsten, coolsten und köstlichsten Rezepte der Nachwuchsköche. Kinder, die ihrem jeweiligen Wirtshauskultur-Wirt ihr Lieblingsrezept oder auch nur ihr Lieblingsgericht verraten, können beispielsweise einen Kinderkochkurs für den Freundeskreis, Niederösterreich-CARDs für die ganze Familie, Fahrradhelme oder ein Sonnentor-Kinder-Paket gewinnen.

"Viele Mitgliedsbetriebe der Niederösterreichischen Wirtshauskultur bemühen sich um die kleinen Gäste - sei es mit Spielplätzen im Garten, Spielecken im Wirtshaus oder mit speziellen Kindergerichten, die nicht nur aus bunten, sondern auch aus ausgewogenen Zutaten bestehen. Mit der Aktion sollen aber auch die Eltern angeregt werden, mit ihren Kindern über Speisen und deren Zubereitung zu reden und vielleicht sogar wieder einmal gemeinsam mit dem Nachwuchs zu kochen", so Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav.

Teilnahme-Karten zum Mitmachen an diesem neuen Rezeptwettbewerb gibt es bei jedem der 270 Mitgliedsbetriebe der Niederösterreichischen Wirtshauskultur. Die ausgefüllte Karte muss im Wirtshaus abgegeben oder an die Niederösterreichische Wirtshauskultur, 3100 St. Pölten, Niederösterreichring 2, Haus C, geschickt werden. Das Rezept oder Gericht kann außerdem auch unter www.wirtshauskultur.at hinterlegt werden. Abgabeschluss ist der 10. Februar, mitmachen können alle Kinder bis 14 Jahre.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Mag. Lukas Reutterer, Telefon 02742/9005-12026, e-mail lukas.reutterer @ noel.gv.at, bzw. Niederösterreich-Werbung, Marian Hiller, Telefon 02742/9000-19844, e-mail marian.hiller @ noe.co.at.

