Seminarempfehlung für B-to-B Unternehmen: Pressearbeit in der B2B Kommunikation

Hamburg (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Im B2B-Bereich ist es oft schwierig, spannende Themen und Geschichten für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zu finden. Wer also Aufmerksamkeit und Präsenz in den Medien erzeugen möchte, sollte wissen, welche Botschaften und Inhalte sich für die Pressearbeit von "Business zu Business" eignen. Im Media Workshop "Pressearbeit in der B-to-B-Kommunikation" zeigt Referent Jörg Forthmann, Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH, wie man mittels Alleinstellungsmerkmalen zielgenaue Botschaften entwickelt und seine Themenführerschaft aufbaut.

"Pressearbeit in der B-to-B-Kommunikation" am 21. Februar 2013 in Hamburg Mehr Informationen unter: www.media-workshop.de/pm/1870

Das eintägige Seminar vermittelt den Teilnehmern einen kompakten Überblick über die Methoden und Instrumente der B2B-Pressearbeit. "Mein Ziel ist es", so Referent Jörg Forthmann, "die Teilnehmer dabei zu unterstützen, spannende Themen für ihre Kommunikation zu inszenieren, damit sie ihre Pressearbeit noch aktiver gestalten können." Der Kurs richtet sich an Mitarbeiter in PR- und Öffentlichkeitsarbeit, deren Unternehmen "Business zu Business" kommunizieren müssen.

Über den Referenten:

Jörg Forthmann (Jahrgang 1968) ist Geschäftsführer der Faktenkontor GmbH und leitet erfolgreich Seminare zur Pressearbeit, PR-Konzeption und Krisenkommunikation. Durch seine Tätigkeit als Referent in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Nestlé Deutschland AG und als PR-Berater in Hamburg besitzt er viel Erfahrung in der Gestaltung und Optimierung der Unternehmenskommunikation. Die journalistische Seite der Pressearbeit beherrscht er durch seine Ausbildung und Arbeit als freier Journalist u. a. für das Hamburger Abendblatt.

Über das Fortbildungsprogramm Media Workshop:

Über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte haben seit 2001 an Media Workshops teilgenommen. Das praxisnahe Weiterbildungsprogramm bietet rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Anfang 2012 wurde die Marke Media Workshop von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen der news aktuell GmbH, einer Tochter der Deutschen Presse-Agentur dpa, übernommen. Seit September 2012 sind die Media Workshops ein zertifizierter Bildungsanbieter. Die Zertifizierung erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V.

Das Seminarprogramm 2013 im Online-Seminarfinder:

www.media-workshop.de

Das Seminarprogramm 2013 zum Download:

www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2013.pdf

Rückfragen & Kontakt:

MEDIA WORKSHOP - Seminare / Trainings / Coachings

Berit Siewert

Telefon: +49 40 2263 5995

E-Mail: team @ media-workshop.de