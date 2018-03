Kettenpflicht auf sieben Straßenabschnitten

In einzelnen Regionen Bodennebel und Schneeverwehungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Landesstraßen B und L in Niederösterreich, auf denen Salz gestreut wird, findet man am heutigen Mittwoch, 16. Jänner, oftmals salznasse Fahrbahnen vor. Auf den Splittstrecken überwiegen insbesonders in den höheren Lagen die gestreuten Schneefahrbahnen, sonst gibt es auch trockene Fahrbahnen. Im Raum Neulengbach, Wolkersdorf, Wiener Neustadt, Lilienfeld, Blindenmarkt, Korneuburg, Scheibbs und Sierndof muss stellenweise mit leichten Schneeverwehungen gerechnet werden. Die Räum- und Streueinsätze sind überall im Gang.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und den Rohrerberg, der L 5211 zwischen Hofamt und Ochsattel, der L 5217 zwischen Kirchberg und Lilienfeld sowie auf der L 5303 zwischen Hürm und Schlatzendorf. Fahrzeuge ab einem Gewicht von 7,5 Tonnen müssen auf der L 135 über das Preiner Gscheid und auf der L 175 zwischen Trattenbach und der Landesgrenze Schneeketten anlegen.

Die Temperaturen betrugen in den Morgenstunden zwischen - 7 Grad in Gaming und 0 Grad in Baden, Pottenbrunn, Korneuburg, Spitz und Bruck an der Leitha. Im Raum Aspang, Gloggnitz und Neunkirchen kann es heute zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 50 Metern kommen.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk