DLA Piper berät XING beim Erwerb des österreichischen Online-Portals kununu

Wien / London (OTS) - Die internationale Anwaltskanzlei DLA Piper hat die im TecDAX börsegelistete Hamburger XING AG, Betreiber des mit über 12 Millionen Mitgliedern führenden sozialen Netzwerks für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum, beim Erwerb der österreichischen kununu GmbH beraten.

Die 2008 gegründete kununu GmbH mit Sitz in Wien gilt als führende Online-Plattform für Arbeitgeberbewertungen im deutschsprachigen Raum. Sie wird insbesondere von Arbeitssuchenden zur Information über mögliche zukünftige Arbeitgeber verwendet. Nutzer können kostenlos ihre Erfahrungen bei einem bestimmten Arbeitgeber auf der Online-Plattform veröffentlichen und Bewertungen unter anderem zum Betriebsklima oder zu den Gehaltsaussichten abgeben. Arbeitgeber können die Plattform entgeltlich für Employer Branding nützen.

Im Zusammenhang mit den Zahlungsmodalitäten wurde eine zweistufige Struktur mit Fixpreis- und erfolgsabhängigem Element vereinbart. Einer Fixzahlung folgen bis 2015 je nach Unternehmenserfolg weitere Zahlungen.

"Wir freuen uns für unsere Mandantin XING AG, dass sie mit dem Erwerb der österreichischen kununu GmbH ihr Angebotsportfolio im Bereich eRecruiting substantiell ausbauen kann. Mit der Betreuung dieser Transaktion konnten wir einmal mehr unsere besondere Stärke in IT- und Internet bezogenen Mergers & Acquisitions unter Beweis stellen" sagt Dr. Christian Temmel, Partner von DLA Piper Weiss-Tessbach Wien, der die Transaktion in Österreich gemeinsam mit Senior Associate Dr. Christian Stuppnig und Associate Dr. Maximilian Jacob betreute und unter anderem für die Due Diligence verantwortlich zeichnete.

In Deutschland wurde die XING AG vom Hamburger DLA Piper Büro durch ein Team um Partner Dr. Matthias Lupp und Associate Sebastian Decker beraten. Die interne rechtliche Begleitung und Verhandlung der Übernahme von kununu erfolgte durch Kai-K. Hollensteiner (General Counsel der XING AG), Anika Seidenfaden (Corporate) und Felix Lasse (IT- und Datenschutzrecht).

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in über 30 Ländern in Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten.

Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria.

