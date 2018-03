Grüne Frauen Wien für die Abschaffung des Bundesheeres

Kritik an verkürzter Diskussion

Wien (OTS) - Die Grünen Frauen Wien fordern ein entmilitarisiertes Österreich. Aktive Friedens- und Sicherheitspolitik mit zivilen Mitteln und Ressourcen muss das Ziel sein. "Wir sind für die generelle Abschaffung des Bundesheeres", so Martina Wurzer, Sprecherin der Grünen Frauen Wien zur aktuellen Debatte. "Wir halten eine bewaffnete Macht der Republik Österreich für obsolet." Nicht nur der Wehrzwang wird seitens der Grünen Frauen Wien kritisiert, sondern auch die unklare Aufgabenstellung für ein (bewaffnetes) Heer.

"Grundsatzfragen zum Thema Sicherheits- und Friedenspolitik bleiben SPÖ und ÖVP schuldig. Statt parteipolitischem Hickhack wäre eine sachliche Auseinandersetzung über zivilstaatliche Verantwortung für Frieden und Sicherheit notwendig", so Wurzer weiter.

Ob und wozu ein Bundesheer notwendig ist und für welche Bedrohungsszenarien es heutzutage wirklich ein Militär bräuchte, sollten laut den Grünen Frauen Wien Aspekte sein, die breit diskutiert gehören. Dazu Wurzer: "Wir wollen eine öffentliche und breite Diskussion zum Thema Sicherheit. Militärische Sicherheit allein ist zu kurz gefasst, gerade in Zeiten wachsender ökonomischer Krisen".

Die Volksbefragung stellt das Heer nicht in Frage und die Heeresreform wird nicht unter dem Aspekt einer umfassenden Sicherheitspolitik geführt, so die Kritik. Auch aus frauenpolitischer Sicht ist Kritik angebracht, so Wurzer: "In keiner anderen Institution werden die ungleichen Geschlechterverhältnisse so einzementiert wie beim Heer - da macht es wenig Unterschied, ob es sich um ein Profiheer oder Bundesheer mit Zwangsdienst handelt". Auf unterschiedlichen Ebenen werden Frauen zu Opfern von Krieg und Militarismus, die fehlende Diskussion über eine Abschaffung des Bundesheeres lässt auf die Verteidigung jener Sicherheitskonzepte schließen, die der Aufrechterhaltung der bestehenden Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse dienen.

Eine breite Diskussion zum Thema hat nicht stattgefunden, bei der Volksbefragung stehen lediglich die Abschaffung der Wehrpflicht oder ein Profiheer zur Auswahl. "Die Volksbefragung zum Thema Berufsheer oder Wehrpflicht lässt die Menschen zwischen Pest und Cholera wählen. Auch wenn wir mit den begrenzten Wahlmöglichkeit nicht zufrieden sind: aus taktischen Gründen ist die Wahl für die Abschaffung des Zwangsdienstes und somit die Hoffnung auf eine Reform mehr zu befürworten als die Beibehaltung des Status Quo", so Wurzer abschließend.

