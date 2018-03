ÖCV: "Diskussion" rund um Wehrpflicht-Volksbefragung leider mehr als erbärmlich

Wien (OTS) - Der Österreichische Cartellverband (ÖCV), als größter Studenten- und Akademikerverband Österreichs, kritisiert die immer mehr entgleisende, unsachliche Debatte und Schlammschlacht rund um die bevorstehende Volksbefragung zur Wehrpflicht. "Diese politische Unkultur, die wir im Zusammenhang mit der Volksbefragung erleben, ist unseres Landes und der Wählerinnen und Wähler unwürdig", kommentiert ÖCV-Präsident Ewald Salzger. Besonders der Missbrauch des direktdemokratischen Instruments der Volksbefragung aus wahltaktischen Kalkülen ohne jegliche sachliche Fundierung stimmt nachdenklich. "Die zentrale Frage, in welcher Form die Landesverteidigung für Österreich bewerkstelligt werden soll bzw. welche Aufgaben sie erfüllen soll, wird öffentlich nicht diskutiert. Um entscheiden zu können, in welcher Form das Bundesheer zukünftig zu gestalten ist, muss klar sein, welche Aufgaben es zu erfüllen hat. Anstatt eines sachlichen Diskurses, der den Wählern eine fundierte Entscheidung ermöglicht, wird eine emotionale Scheindebatte geführt", so Salzger.

Trotz des entgleisenden Polit-Theaters fordert der ÖCV seine Mitglieder auf, zur Volksbefragung zu gehen und von den demokratischen Rechten eines Staatsbürgers Gebrauch zu machen.

Klare ÖCV-Position in Sachfrage

Der ÖCV bekennt sich zu einer umfassenden Sicherheitsvorsorge für Österreich. Diese umfasst ein funktionsfähiges Österreichisches Bundesheer auf Basis der gemeinsamen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie der Österreichischen Sicherheitsstrategie. Um das gewährleisten zu können, spricht sich der ÖCV klar und dezidiert für die Beibehaltung und Optimierung der Wehrpflicht, eine Professionalisierung der Streitkräfte, eine Steigerung der Attraktivität der Miliz sowie die Bereitstellung der hierzu erforderlichen finanziellen Mittel aus.

Der ÖCV sieht die allgemeine Wehrpflicht als sinnstiftendes Instrument an, das für die Bereitschaft der Bürger steht, persönlich Mitverantwortung für den Schutz ihres Gemeinwesens zu übernehmen. Die Wehrpflicht bindet den jungen Bürger an seinen Staat, macht die Landesverteidigung zur Angelegenheit ihrer Staatsbürger, stellt sicher, dass zwischen den Streitkräften und deren zivilem Umfeld ein ständiger Personalaustausch stattfindet. Die Wehrpflicht fördert den Austausch junger Menschen aus den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft, womit das Bundesheer auch zur inneren Einheit Österreichs beiträgt. Die Wehrpflicht erfasst die männlichen Bürger, unabhängig von Herkunft, Beruf und Bildung, und trägt so zum guten Miteinander in der Gesellschaft maßgeblich bei. Zudem ist der ÖCV überzeugt, dass das Bundesheer de facto heute bereits eine Freiwilligenarmee ist, da angesichts der weitgehenden Möglichkeiten des Zivildienstes quasi jeder, der seinen Wehrdienst ableistet, dies freiwillig tut.

