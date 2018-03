Start für "Undercover Boss" am Mittwoch in ORF eins

Außerdem: "Soko Donau", "Schladming - Die Weltmeisterstadt" und "Reiseckers Reisen"

Wien (OTS) - Wo liegen die Stärken und Schwächen meines Unternehmens und wie geht es meinen Mitarbeitern? Diesen und noch mehr Fragen gehen Topmanager aus ganz Österreich in der neuen Dokusoap "Undercover Boss" nach. In der ersten Ausgabe - zu sehen am Mittwoch, dem 16. Jänner 2013, um 21.05 Uhr im Anschluss an "Soko Donau" in ORF eins - des internationalen Erfolgsformats lässt sich Klaus Schierhackl, Vorstandsdirektor des Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Unternehmens ASFiNAG, als Erster auf ein gewagtes Experiment ein: Ausgestattet mit einer neuen Biografie und einem völlig neuen Aussehen arbeitet er unerkannt im eigenen Unternehmen mit. Dabei soll er von den Sorgen seiner Mitarbeiter/innen erfahren und ungeschönte Einblicke ins eigene Unternehmen bekommen. Um Ritter, Teufel und Schneegötter geht es in der zweiten Folge von "Schladming - Die Weltmeisterstadt" um 22.00 Uhr. Im Mittelpunkt der Dokusoap stehen diesmal die deutschen Hoteliers Julia und Constantin Ritter von Deines, die das neue Luxushotel rechtzeitig zum Laufen bringen sollen. Und um 22.45 Uhr ist Dokumentarfilmer Michael Reisecker wieder in seinem umgebauten VW-Bus und der Brillenkamera im Handgepäck unterwegs und präsentiert ein weiteres Stück Österreich. In einer neuen, diesmal winterlichen Ausgabe des dokumentarischen Roadmovies bewegt sich der gebürtige Oberösterreicher zwischen Saalfelden, Zell am See und Mittersill und entlockt auf seine ungewöhnliche, beherzte Art den Menschen ihre Lebensgeschichten, die vom ganz normalen Alltag handeln und meist voller Kuriositäten oder skurriler Eigenheiten sind.

Die Sendungen im Überblick

"Soko Donau: Die grauen Männer", 20.15 Uhr

Nach einem Schachspiel im Park muss Carl zusehen, wie sein Schachpartner Peter Hallbach von einem Taxi überfahren wird. Der Taxilenker begeht Fahrerflucht. Hallbach stirbt in Carls Armen. Tags darauf erfährt Carl, dass sein Schachpartner Peter Hallbach Innenminister der Republik war und während seiner Amtszeit in eine weitreichende Korruptionsaffäre, den Argos-Skandal, verwickelt war. Für Carl ist nun gewiss, dass Hallbach Opfer eines Mordanschlags wurde. Carl will sich mit seinem Team sofort in die Ermittlungen stürzen, doch er stößt dabei von verschiedenen Seiten auf wachsenden Widerstand. Mit Stefan Jürgens (Carl Ribarski), Gregor Seberg (Helmut Nowak), Lilian Klebow (Penny Lanz), Dietrich Siegl (Otto Dirnberger), Otto Tausig (Peter Hallbach), Nicole Beutler (Maria Hallbach), Paul Matic (Dr. Seiler), Heinz Trixner (Klaus Stanjek), Florentin Groll (Friedrich Greims), Thiemo Strutzenberger (Kress) u. a. Buch: Sascha Bigler und Axel Götz, Regie: Erwin Keusch, Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF.

"Undercover Boss: ASFiNAG - Klaus Schierhackl", 21.05 Uhr

Klaus Schierhackl, 44, Vorstandsdirektor des Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Unternehmens ASFiNAG mit 2.780 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist einer der wichtigsten Topmanager des Landes. Der Wirtschaftswissenschafter tauscht Dienstwagen und Anzug gegen Arbeitsgewand und einen Knochenjob. Ausgestattet mit einer neuen Biografie arbeitet der Familienvater unter dem Tarnnamen Karl Resch bei mehreren der insgesamt 43 Autobahnmeistereien mit.

Beim Rasenmähen neben der Autobahn an der Seite von Mitarbeiter Christian sehnt er sich nach der Klimaanlage in seinem Büro. Ob der Boss vor dem buchstäblichen Griff ins Klo beim Reinigen der Autobahn-Toilettenanlagen zurückschreckt, findet Mitarbeiter Raymund schnell heraus.

Gefährlich wird es im Berufsverkehr auf einer Wiener Autobahn, wo Klaus Schierhackl alias Karl Resch mit Dieter Verkehrsschilder aufstellt. In Kärnten verbringt der Boss eine Nachtschicht mit Gerhard, bei dem einer der körperlich anstrengendsten Jobs auf ihn wartet: Tunnel reinigen.

Was sagen die Mitarbeiter/innen, wenn sie nach einer Woche erfahren, dass sich hinter dem vermeintlichen Arbeitslosen der Vorstandsdirektor des österreichischen Staatsunternehmens verbirgt?

Klaus Schierhackl, Vorstandsdirektor des Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Unternehmens ASFiNAG, über seine Erfahrungen bei den Dreharbeiten: "Für mich war 'Undercover Boss' eine Erfahrung, die stärker war, als ich geglaubt habe. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man im Anzug oder als Langzeitarbeitsloser in eine Autobahnmeisterei kommt. Ich habe viel positive Energie mitbekommen - wenn man sieht, wie sich die Leute untereinander unterstützen und ihre teils harten Schicksale meistern. Was mir außerdem sehr bewusst geworden ist, ist die Bedeutung von positiver Erwähnung klassischer Arbeit - das werde ich in Zukunft sicher öfter machen."

"Schladming - Die Weltmeisterstadt", 22.00 Uhr: Von Rittern, Teufeln und Schneegöttern

November 2012: Noch etwas mehr als drei Monate bis zur Ski-WM - und die Wettergötter der Planai-Bahnen lassen es zum ersten Mal richtig schneien. Gleich gegenüber der Herrenabfahrt entsteht ein neues Luxushotel. Schließlich sollen die VIPs während der WM auch eine passende Bleibe vorfinden. Noch ist die Nobelherberge eine riesige Baustelle. Doch bereits in sechs Wochen soll Eröffnung sein. Dazu braucht es royale Hilfestellung: Unterstützung kommt von den adeligen Hoteliers Julia und Constantin Ritter von Deines aus Deutschland. Zwar klappt die Völkerverständigung zwischen Norddeutschland und der Steiermark hervorragend, dafür bereiten den Rittersleuten ganz andere Probleme großes Kopfzerbrechen. Die Einwohner Schladmings amüsieren sich derweil am Krampuslauf. Was auch Tabledancebar-Betreiber Karl-Heinz Angerer vor eine gewisse Herausforderung stellt.

"Reiseckers Reisen", 22.45 Uhr

Inmitten des verschneiten Alpenlandes hält Michael Reisecker Ausschau nach den kleinen, aber feinen Geschichten der einfachen Leute, die oft spannender sind, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Über den Dächern von Zell am See trifft der Dokumentarfilmer mit der Brillenkamera, von Schneewolken umhüllt, auf Fritz, der neben seiner Holzknecht-Vergangenheit und Bierkrug-Sammlung eine noch ganz andere Besonderheit aufweist, die ihn rund um die Welt bringt und mit der er so manche Frau beglücken könnte. Weiter führt die Reise ins kleine Hummersdorf, von wo es mit Reiseckers Spezialbus erneut in die Berge, nämlich zu Sven, einem Künstler, geht. Dieser ist zwar erst kurz im Pinzgau beheimatet, schätzt dafür aber die Hilfsbereitschaft der Einheimischen umso mehr. Reisecker bekommt Einblick in Svens besondere Lebensgeschichte, die sich unverkennbar in seinen persönlichen Keramikfiguren widerspiegelt.

Zurück im Tal macht sich der reiselustige Filmemacher mit knurrendem Magen auf gen Westen und wird prompt durch ein Käse-Schild gestoppt. Er begegnet Rosi, die heute Konditorin in Baden bei Wien sein würde, wäre sie damals nicht bei Nacht und Nebel dem Ruf der Heimat gefolgt. Mit Käse gestärkt kann Michael Reisecker der Verlockung der schneeweißen Berge nicht widerstehen und macht sich mitsamt seinen Skiern auf den Weg in Richtung Kitzsteinhorn. Mit der Gondel geht's hinauf auf über 3.000 Meter Seehöhe, wo er bei Wind- und Schneechaos einen Unterschlupf sucht. Da kommt ihm der Iglubauer Andi, den er mit seiner Schneefräse entdeckt, gerade recht. Ein "Schneemensch", der Reisecker seine Welt erläutert und ihn ins Innenleben seines Iglus einführt.

Gut aufgewärmt geht's endlich auf die Piste, wo eine sportliche Pensionistin Reiseckers Weg kreuzt, bevor er endlich einer seiner Leidenschaften, dem Skifahren, nachgeht. Die rüstige Dame schildert dem neugierigen Skifahrer ihre kleine Welt, die so ganz und gar nicht auf Österreich beschränkt ist.

"Soko Donau", "Undercover Boss", "Schladming - Die Weltmeisterstadt" und "Reiseckers Reisen" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und zum Teil als Live-Stream zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at