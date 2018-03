MA 42: Rodelhügel in Wien bieten Rodel-Vergnügen pur!

Nach dem aktuellen Wintereinbruch können sich Rodel-Begeisterte auf fünfzehn Rodelhügeln in Wien austoben.

Wien (OTS) - Für viele Rodel-Begeisterte bringt der Wintereinbruch endlich den erhofften Schnee und das damit verbundene Rodel-Vergnügen. Denn auch in Wien lässt es sich gut und sicher Schlitten fahren. In fünfzehn Wiener Parkanlagen gibt es kleinere und größere Hügel und Hänge, die sich zum Rodeln eignen. Diese wurden vom TÜV Austria auf ihre Sicherheit hin geprüft. Zudem kommt: Rodelhügel in Wien lassen sich problemlos und umweltfreundlich mit den Öffis erreichen.

Rodeln bis 21 Uhr bei Flutlicht im Prater

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt kommt zudem die Beschneiungsanlage der Wiener Stadtgärten auf der Jesuitenwiese im Prater zum Einsatz. Je nach Schneequalität bietet der zehn Meter hohe Rodelhügel eine 30 bis 60 Meter lange Abfahrt. Und das täglich bis 21:00 Uhr, denn so lange bleibt die Flutlichtanlage aufgedreht.

Ein tolles Service bieten die Kinderfreunde Leopoldstadt im Prater an. Sie verleihen Rodeln gegen einen Pfandeinsatz und schenken heißen Tee aus. An folgenden Termine sind die Kinderfreunde Leopoldstadt vor Ort auf der Jesuitenwiese: 19. und 26. Jänner 2013, 2. Februar und in den Semesterferien vom 4. bis 9. Februar 2013, jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Auskünfte zum Rodelhügel auf der Jesuitenwiese bietet ein Tonbanddienst der Wiener Stadtgärten: 4000-97200.

Die Wiener Rodelhügel

02., Prater-Jesuitenwiese (Beschneiungsanlage)

03., Stadtpark/Kinderpark

03., Schweizergarten

04., Alois-Drasche-Park

05., Einsiedlerpark

06., Alfred-Grünwald-Park

09., Arne-Carlsson-Park

10., Kurpark Oberlaa/Parkmitte

11., Luise-Montag-Park

12., An den Eisteichen gegenüber Nummer 22

13., Roter Berg

18., Pötzleinsdorfer Schloßpark

21., Floridsdorfer Wasserpark/An der Oberen Alten Donau gegenüber Nummer 23

22., Donaupark/Kaffeehaushügel

23., Fridtjof-Nansen-Park

Informationen "Rodeln in Wien":

o http://www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/rodel.html

o Auskünfte zu Wintersport in Wien können telefonisch beim Garten-Telefon der Wiener Stadtgärten unter 4000-8042 erfragt werden.

