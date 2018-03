Wirtschaftskrise: So reagiert Europa

Wien (OTS) - Unsicherheit und Zukunftsangst sind in Zeiten der Wirtschaftskrise vielstrapazierte Begriffe. Aber wie besorgt sind die EuropäerInnen tatsächlich und wie schätzen sie die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf ihre individuelle Lebenssituation ein? Eine von Zurich beauftragte, länderübergreifende GfK-Studie ist dem auf den Grund gegangen.

Sichere Jobs in Österreich

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Länder spiegeln sich klar in den Antworten wider. Während man sich in Spanien, Italien und Portugal größte Sorgen über das wirtschaftliche Umfeld macht, ist man in der Schweiz am zuversichtlichsten, die Probleme rasch lösen zu können. Österreich liegt im Mittelfeld -knapp die Hälfte der Befragten gibt sich anlässlich der Wirtschaftskrise besorgt. Die Sorge geht aber gleichzeitig mit einem gesunden Maß an Optimismus einher. So glauben beinahe ebenso viele ÖsterreicherInnen, dass die Krise bald überwunden sein wird. Über die Sicherheit des Arbeitsplatzes macht man sich in Österreich wenig Gedanken. Lediglich eine/r aus 100 Befragten hat Angst, den Job zu verlieren, was Österreich im Ländervergleich zum Land mit der am höchsten empfundenen Arbeitsplatzsicherheit macht.

Sparen bei Luxusgütern - keine Einsparung beim Versicherungsschutz

Dabei ist sich Europa einig: Wenn man weniger Geld zur Verfügung hätte, würde man zuallererst bei Urlauben und Freizeitaktivitäten, Restaurantbesuchen und Bekleidung sparen. Die Kosten für Ausbildung und Miete würde man hingegen nicht reduzieren. Als wichtig werden auch die Ausgaben für Versicherungen gesehen. Nur ganz wenige der Befragten würden den Versicherungsschutz im Fall der Fälle reduzieren.

Lebensversicherung genießt größtes Vertrauen

Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Situation kommt der Auswahl der richtigen Sparform für die Altersvorsorge noch größere Bedeutung zu. Die ÖsterreicherInnen vertrauen dabei am stärksten auf Lebensversicherungen und Pensionskassen. "Aufgrund der langandauernden Niedrigzinsphase gewinnen fondsgebundene Lebensversicherungen mit Garantien immer stärker an Bedeutung. Diese können bei Zurich auf die jeweilige Kundensituation maßgeschneidert werden. Da das Portfolio täglich umgeschichtet werden kann, ist es auch bei unruhigen Märkten möglich, den optimalen Mix in der Veranlagung zu haben. Und das hat sich bestens bewährt", so Peter Stockhammer, CEO Life von Zurich in Österreich.

Die Zurich-Studie basiert auf insgesamt 4067 Interviews in sieben Ländern (Deutschland, Italien, Österreich, Portugal, Russland, Schweiz, Spanien) und fand im Zeitraum von 24. Oktober bis 14. November statt. In Österreich wurden 500 Online-Interviews mit Befragten im Alter ab 15 Jahren durchgeführt.

Ein Bild von Peter Stockhammer ist unter folgendem Link verfügbar:

http://www.zurich.at/presse/presseaussendungen/15012013

