ORF SPORT + mit den Highlights vom Weltcup-Damen-Slalom in Flachau

Am 16. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 16. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Weltcup-Damen-Slalom in Flachau um 20.15 Uhr, ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks und Golf-Fitness um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Basketball, Hockey, Eishockey, Skibergsteigen, Motorsport, Volleyball und Stocksport um 22.45 Uhr.

Nach St. Anton bleiben die Weltcup-Ski-Damen in Österreich und tragen am 15. Jänner einen Nachtslalom in Flachau aus. In Flachau steht ein doppeltes Jubiläum an: Zum einen ist der Damen-Nachtslalom 2013 bereits der 20. Weltcupbewerb, der in dem Salzburger Wintersportzentrum ausgetragen wird. Zum anderen ist Flachau seit genau 20 Jahren als Veranstalter im Skiweltcup mit dabei.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Tipps & Tricks mit Claude Grenier

Tipps & Tricks mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club

Golf-Fitness mit Helmut Klampfer

Golf-Fitness mit Jürgen Maurer vom Diamont Country Club

Regelkunde mit Harro Neuwirth

(Stand vom 15. Jänner, kurzfristige Programmänderungen möglich)

