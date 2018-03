BackWerk schließt System-Check in Österreich positiv ab

SB-Bäckerei ab sofort "geprüftes Mitglied" des Österreichischen Franchise-Verbandes / Check gilt als renommiertes Qualitätssiegel für Franchise-Systeme

Salzburg (OTS/wnd.at) - Die Selbstbedienungsbäckerei BackWerk hat den "System-Check" des Österreichischen Franchise-Verbandes (ÖFV) bestanden und erhält damit den Status eines geprüften Mitgliedes. Der Check beinhaltet eine genaue Beurteilung des Franchise-Vertrags, des Handbuchs, des Gesamtkonzeptes, der Strategie und des Managements sowie aller Produkte und Leistungen des Systems. Der ÖFV bietet diesen Service in Kooperation mit dem Internationalen Centrum für Franchising und Cooperation (F&C) an der Universität Münster an. "Der System-Check ist ein renommiertes Qualitätssiegel für Franchise-Systeme in Österreich", freut sich BackWerk Österreich-Chefin Ingrid Dubowy bei der Zertifikatsverleihung durch ÖFV-Generalsekretärin Susanne Seifert >>

