ORF Ö1-Früh- und Morgenjournale vom Di, 15.1.2013

Funkhaus Wien (OTS/Radio) - Frühjournal - 06:00 / Dienstag, 15.Jän 2013 06:00.00

Wetter - Alois Holzer

Nach Urteil gegen Ex- Innenminister Straser - Barbara Reichmann Strasser Verteidiger Kralik: 4 Jahre Haft viel zu hoch

Kralik: Urteil war vorurteilsgeprägt

Salzburg: "Handbuch auch über Risiko Strategie" beim Geld Anlegen -Barbara Herbst

Vorschau Ministerrat "Gesundheitsreform" - Monika Felner Zimmermann UNO Sicherheitsrat zu Mali - Christian Staudinger

Österreich: Spritverbrauch gestiegen - Birgit Pointner

Nachrichten - Christina Greunz

Moderation: Christl Reiss

Morgenjournal - 07:00 / Dienstag, 15.Jän 2013 07:00.00

Wetter - Alois Holzer

Reaktionen Strasser Urteil / wie gehts weiter - Barbara Reichmann Strasser Verteidiger Kralik: 4 Jahre Haft viel zu hoch

Studiogast Strasser Urteil / Franz Fiedler, Transparency International - Hubert Arnim-Ellissen

Salzburg: Salzburger Millionenaffäre: Handbuch für Spekulationen -Barbara Herbst

Gesundheitsreform im Ministerrat - Monika Feldner-Zimmermann UN-Sicherheitsrat berät über Mail - Christian Staudinger Reportage Belfast - Bettina Madlener

Börse - Nadja Hahn

Spritverbrauch gestiegen - Birgit Pointner

Film "Der Fall Wilhelm Reich" - Benno Feichter

Kammerspiele: "Total glücklich"/ Silke Hassler - Sebastian Fleischer

Nachrichten. - Andreas Lechner

Moderation: Hubert Arnim-Ellissen

Morgenjournal - 08:00 / Dienstag, 15.Jän 2013 08:00.00

Wetter - Alois Holzer

Nach Urteil gegen Strasser- 4 Jahre unbedingt - wie geht es weiter? -Barbara Reichmann

Strasser Verteidiger Thomas Kralik: Urteil zu hoch

Franz Fiedler Transparency Österreich: Urteil als Richtschnur -Hubert Arnim Ellissen

Thema Gesundheitsreform heute im Ministerrat - Monika Feldner Zimmermann

Thema Mali im UNO Sicherheitsrat - Christian Staudinger Pakistanischer Kleriker will Regierung stürzen - Constanze Pandi Tanktourismus lässt Benzinverbrauch in Österreich steigen - Birgit Pointner

Ex- Radrennfahrer soll in noch nicht ausgestrahlter Oprah Talkshow Dopinggeständnis abgelegt haben - Daniel Kulovits

Nachrichten - Andreas Lechner

Moderation: Andres Maiwald

Regie: Christl Reiss

Produktion: Karin Kruder-Klutsch

