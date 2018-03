Fachforum BAU 2013: Bester Schutz vor Bauschäden und Schimmel durch intelligente Luftdichtung

Schwetzingen (ots) - Bauphysik verständlich in 15 Minuten erklärt:

pro clima Anwendungstechniker Jens Lüder Herms nutzt beim Fachforum BAU 2013 anschauliche Grafiken und unkomplizierte Sprache, um zu zeigen was hinter Begriffen wie Konvektion und Diffusion steckt und welche bauphysikalischen Zusammenhänge bei sicheren Wärme-Dämmkonstruktionen beachtet werden müssen.

Denn Wärme-Dämmkonstruktionen können nie 100 prozentig sicher sein vor Feuchteeintrag. Zum einen wegen natürlicher Diffusionsvorgänge und zum anderen wegen unvorgesehener Feuchteinträgen. "Die bauphysikalischen Regeln für sichere Konstruktionen sind sehr einfach: Man muss so bauen, dass Bauteile einerseits vor eindringender Feuchte geschützt werden und das andererseits die eingedrungene Feuchtigkeit sicher und schnell das Bauteil wieder verlassen kann - hier können wir die natürliche sommerliche Rückdiffusion optimal nutzen", sagt der Ingenieur.

Welche Lösungen sich dafür anbieten, was feuchtevariable Dampfbremsen leisten und wer bei der Berechnung und Konstruktion hilft - das erklärt Jens Lüder Herms in 15 Minuten am Freitag, 18. Januar 2013, ab 15 Uhr im Fachforum BAU 2013.

pro clima hat für die Messe BAU 2013 in München ein Fachforum organisiert. 14 Vorträge greifen Problemstellungen und Lösungen auf. Die Referenten geben Ausblicke zu Wohngesundheit, Bauschadensfreiheit, praktischen Baustellenlösungen und gewerkeübergreifenden Schnittstellen.

Das Fachforum BAU 2013 kann live vor Ort - am pro clima Messstand 200 in Halle A5 - und im Internet auf fachforum.tv besucht werden. Die Beiträge können auch nachträglich auf der Fachforum-Plattform abgerufen werden.

Das komplette Programm des pro clima Fachforums hier:

http://www.fachforum.tv/

