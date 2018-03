Wölfe gegen Bisons - "Universum"-Doku über das Duell im Hohen Norden

Am 15. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sie sind die Herrscher des Hohen Nordens - jeder auf seine Weise: Wölfe und Bisons. Die einen schnelle und wendige Jäger, die anderen mächtige und keineswegs leichte Beute. Oft genug endet der Angriff eines Wolfsrudels im Tausch der Rollen, wenn die bis zu zwanzigmal schwereren Bisonbullen zur Gegenwehr ansetzen. Dieses ewige Duell steht im Mittelpunkt der spektakulären "Universum"-Dokumentation "Wölfe gegen Bisons - Duell im Hohen Norden" von Jeff Turner (deutsche Bearbeitung: Jutta Karger), die am Dienstag, dem 15. Jänner 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 die Auseinandersetzung zweier archaischer Tierarten hautnah beobachtet.

Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben im Wood-Buffalo-Nationalpark in Kanada. Wolfsclans und Bisonherden leben hier neben- und miteinander, als hätte nie der Mensch ihr Reich betreten. Die Bisons durchstreifen das riesige Gebiet wie in uralten Zeiten, wachsam beobachtet von den Wölfen, die hier, fernab der Zivilisation, beeindruckende Clans bilden und - weil sie auf die Bisons als Nahrungsquelle angewiesen sind - die Jagd auf das größte Landsäugetier Nordamerikas perfektioniert haben.

Naturfilmer und Wolfs-Experte Jeff Turner hat sich ganz behutsam mit der Kamera angeschlichen und zeigt dieses einzigartige Zusammenleben aus allernächster Nähe. Ein Jahr lang hat er einen Wolfsclan begleitet, der Alpha-Wolf hat ihn so sehr beeindruckt, dass er ihm einen Namen gegeben hat: "Storm". Dieser Wolf ist ein Meister der Bisonjagd. Er weiß, wo die Herden zu suchen sind, wann und wie er sie jagen muss und welche Tiere er angreifen kann. Ein ausgewachsener Bison-Bulle ist bis zu zwanzigmal schwerer als ein Wolf - es gilt, seiner Gegenwehr geschickt auszuweichen, um nicht selbst verletzt oder zertrampelt zu werden. Doch "Storm" versteht seine Beutetiere so genau zu lesen, dass er auch Taktiken anwenden kann, die sogar den erfahrenen Beobachter Jeff Turner in Erstaunen versetzen.

Und er ist ein ausgezeichneter Lehrer: das Teamwork im Clan funktioniert reibungslos und bewährt sich nicht nur bei der Jagd, sondern auch, wenn ein Bär dem Wolfsbau zu nahe kommt und der neue Wurf in Gefahr ist. Ob die jungen Welpen ihr erstes Lebensjahr überstehen, in dem sie selbst noch nicht jagen können, hängt von der Zusammenarbeit im Clan und von den Fähigkeiten ihrer Eltern und älteren Geschwister ab.

Auch für die Bison-Kälber ist das erste Lebensjahr das gefährlichste. Noch sind sie viel leichtere Beute als die wehrhaften ausgewachsenen Tiere und deshalb auch die bevorzugte Wahl der Jäger. Doch auch die Bison-Mütter setzen alles daran, ihre Jungen großzuziehen, und verteidigen sie entschlossen gegen die angreifenden Wölfe.

Um das Leben dieser beiden beeindruckenden Spezies im größten Naturreservat Kanadas in atemberaubenden Aufnahmen zeigen zu können, hat Jeff Turner seine ganze Erfahrung als Naturfilmer aufgeboten und auf modernste Kameratechnik und altbewährte Kniffe gleichermaßen zurückgegriffen. In eindrucksvollen Bildern zeigt die Dokumentation "Wölfe gegen Bisons - Duell im Hohen Norden" das vielschichtige Familienleben des Wolfsclans und die Jagd auf die Bisons.

