MetaQuotes Software Corp. eröffnet eine Repräsentanz in Indien

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - MetaQuotes Software Corp. gibt die Eröffnung einer weiteren Niederlassung bekannt. TradeNTrain vertritt das Unternehmen von nun an in Indien. Damit gibt es weltweit acht Repräsentanzen der MetaQuotes Software Corp.

Die Repräsentanz in Brasilien

wurde im Mai 2012

eröffnet, und stellte damit die erste offizielle Vertretung des Unternehmens auf dem amerikanischen Kontinent dar. MetaQuotes Software hat jetzt beschlossen, die Präsenz auf dem asiatischen Markt ebenfalls auszubauen. Das Unternehmen ist der Meinung, dass eine Repräsentanz auf dem indischen Subkontinent die Unternehmensposition im lokalen Markt stärken wird und eine hochqualitative Support- und Servicebereitstellung für die Kunden ermöglicht.

Das neue Vertretungsunternehmen verkauft alle Software-Produkte von MetaQuotes Software und leistet auch den Kundendienst dafür. Das heisst, dass TradeNTrain den Kunden, welche die Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 oder das TeamWox Business-Managementsystem verwenden, einen zertifizierten Service anbietet. In Anbetracht des steigenden Interesses an MetaQuotes-Softwareprodukten in dieser Region ist die Einrichtung einer neuen Niederlassung ein wichtiger Schritt, um eine grössere Kundenähe zu erzielen.

"Unsere Mission bei TradeNTrain besteht darin, unseren Kunden im grösstmöglichen Umfang bei der Vereinfachung ihrer Arbeit auf den Finanzmärkten und innerhalb ihrer Unternehmen zu unterstützen. MetaTrader 4, MetaTrader 5 und TeamWox sind auf die Lösung solcher Aufgabenstellungen ausgerichtet. Die technologischen Vorzüge der Anwendungen von MetaQuotes Software machen dies durchaus möglich. Die rasch wachsenden indischen Märkte ziehen immer mehr Händler an, die eine Handelsplattform mit benutzerfreundlicher Oberfläche benötigen. Wir freuen uns, Vertreter von MetaQuotes Software geworden zu sein, und so den steigenden Bedarf befriedigen zu können," sagt Manoj Choudhary, Head der MetaQuotes-Software-Repräsentanz in Indien.

"Die aktive Expansion in den Osten ist eines der Schlüsselelemente bei der Stärkung der Marktstellung unseres Unternehmens auf dem Weltmarkt," ergänzt Gaies Chreis, COO der MetaQuotes Software Corp. "Wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden unabhängig von ihrem Standort dazu in der Lage sind, uns direkt ansprechen zu können und einen hochqualitativen sowie effektiven Service erhalten zu können. Das Ziel, welches wir mit der Eröffnung von Repräsentanzen auf der ganzen Welt verfolgen, besteht darin, ein Dienstleistungsunternehmen der Weltklasse zu werden."

