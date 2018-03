Rauch: Darabos steht das Wasser bis zum Hals

Zurückhalten von Studien und Interviewverbote sind Skandal erster Rangordnung - Bei Umstellung auf ein Berufsheer bis zu zehn Jahre zwei Heere zu finanzieren

Wien, 13. Jänner 2013 (ÖVP-PD) "Darabos steht das Wasser bis zum Hals", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den heutigen Aussagen des Verteidigungsministers in der ORF-"Pressestunde", und weiter: "Mit immer neuen Unwahrheiten versucht Darabos händeringend einen Ausweg aus seiner selbst eingebrockten Lage zu suchen. Rekrutierungsprobleme in ganz Europa werden schöngeredet und um Kritiker mundtot zu machen, sind Darabos alle Mittel recht. Studien über positive Effekte der Wehrpflicht werden zurückgehalten, dem Heerespersonal sogar Maulkörbe und Interviewverbot verordnet. Alles in allem: Ein Skandal erster Rangordnung." Warum sollen wir ein bewährtes System über Bord werfen und uns auf Experimente einlassen, so Rauch. "Fakt ist: Unser Bundesheer hat bisher alle Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erfüllt", betont der ÖVP-General und verweist auf die enormen Kosten, die durch ein Berufsheer entstehen würden: "Darabos verschweigt, dass bei einer Berufsarmee mit mindestens den doppelten Kosten zu rechnen ist und hohe Anschubfinanzierungen notwendig sind. Die Zahlen des Verteidigungsministers sind mehrfach von Experten widerlegt worden. Kein Mensch glaubt, dass diese Berufsarmee gleich viel kosten wird, wie unser bewährtes Mischsystem." ****

Rauch kritisiert weiter, dass der Verteidigungsminister beinahe täglich sein Zahlen-Wirrwarr korrigieren muss: "Das ist die reinste Farce. Darabos verspricht der Bevölkerung Dinge, die er nicht halten kann. Der umfassende Katastrophenschutz wäre mit dem Darabos-Schmäh-Modell niemals gewährleiste. Experten schätzen die Lage sogar so ein, dass bei der Umstellung auf ein Berufsheer, bis zu zehn Jahre zwei komplette Heere finanziert werden müssten." Das Argument, mit der Umstellung auf ein Berufsheer folge man dem europäischen Trend, ist für den ÖVP-General ein weiterer Beleg für die Nervosität der SPÖ und der bewussten Desinformation der Bevölkerung. "Österreich ist ein neutraler Staat. Staaten, die auf ein Berufsheer umgestellt haben, sind in der Regel Mitglieder der NATO. Wenn der Verteidigungsminister den Beitritt zu diesem Militärbündnis will, soll er das auch offen sagen und die Bevölkerung nicht länger für dumm verkaufen", so Rauch, der abschließend festhält: "Man kann immer klüger werden. Darabos sollte sich seine neu entflammte Liebe zu Konrad Adenauer zu Herzen nehmen und im Sinne Österreichs für die allgemeine Wehrpflicht und den Erhalt des Zivildienstes eintreten. In der SPÖ wäre er mit dieser Meinung nicht allein."

