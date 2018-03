VP-Hoch ad Häupl: Beleidigung von Grundwehrdienern zeigt Niveaulosigkeit der SPÖ!

Wiens Bürgermeister möge seine Wortwahl überdenken und sich entschuldigen

Wien (OTS) - "Ich verstehe schon, dass der Wiener Bürgermeister angesichts der bevorstehenden Volksbefragung zur Zukunft des Bundesheeres mit jedem Tag nervöser wird, weil sich sein Wahlkampf-Schmäh von 2010 unweigerlich dem Ablaufdatum nähert. Das gibt dem Stadtoberhaupt und Landeshauptmann von Wien jedoch nicht das Recht, die exzellente Arbeit von Grundwehrdienern auf eine derart niveaulose Art und Weise in den Schmutz zu ziehen", erklärt der Landegeschäftsführer der ÖVP Wien, Alfred Hoch, in einer knappen Replik auf das Interview in einer Tageszeitung.

Häupls Phantasien von Panzerschlachten im Tullnerfeld zeugen einmal mehr davon, dass die Sozialdemokratie sich mit Österreichs Landesverteidigung nie ordentlich auseinandergesetzt hat. Dass dem Wiener Bürgermeister Vaterlandsverteidigung suspekt ist, spricht nicht gerade für das Pflichtbewusstsein Häupls, aber das sei seine persönliche Sache, so Hoch.

"Ich finde es aber absolut unerträglich, wie sich der Herr Bürgermeister gegenüber den jetzigen sowie ehemaligen Grundwehrdienern hier geäußert hat. Häupl bezeichnet junge Menschen, die für ihr Land wertvolle Arbeit leisten patzig als Schlamm-Buddler, die in seinen Augen anscheinend nichts können und nichts leisten. Das ist schlichtweg eine Gemeinheit sondergleichen gegenüber der jungen Generation. Herr Bürgermeister, entschuldigen Sie sich auf der Stelle für diese ungeheuerliche Entgleisung!", fordert der VP-Landesgeschäftsführer abschließend.

