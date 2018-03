ÖSTERREICH-Umfrage: Pröll knapp an Absoluter - Stronach schafft 10 Prozent.

Niederösterreich-Wahl wird zum Duell zwischen Landeshauptmann Erwin Pröll und den Neueinsteigern rund um Frank Stronach. FPÖ stürzt ab.

Wien (OTS) - Wie ÖSTERREICH in seiner heute, Sonntag, erscheinenden Ausgabe berichtet, wird die Niederösterreich-Wahl zu einem Duell Pröll gegen Stronach. Es steht nach der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage derzeit 48 zu 10 Prozent.

Die ÖSTERREICH-Umfrage (Gallup) zur Niederösterreich-Wahl am 3. März zeigt ein überraschendes Bild: Landeshauptmann Erwin Pröll ist knapp an der absoluten Mehrheit. Er liegt bei 48 Prozent. Sensationell ist die erste Umfrage für das Stronach-Team - dieses würde in Niederösterreich die FPÖ überholen. Laut ÖSTERREICH-Umfrage würden 10 Prozent Stronach wählen, aber nur mehr 8 Prozent die Barbara Rosenkranz-FPÖ. Die SPÖ fällt auf nur 24 Prozent. Die Grünen legen auf 9 Prozent zu.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at