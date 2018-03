Sensation in Kärnten: SPÖ überholt Dörfler-FPK

ÖSTERREICH-Umfrage: Sozialdemokraten stürmen mit 33 Prozent an die Spitze, FPK stürzt dramatisch ab.

Wien (OTS) - Wie die Tageszeitung "ÖSTERREICH" in ihrer heute, Sonntag, erscheinenden Ausgabe berichtet, wird nach einer "ÖSTERREICH"-Umfrage (Gallup) die SPÖ die Führung in Kärnten übernehmen.

Laut der "ÖSTERREICH"-Umfrage hat derzeit die SPÖ mit 33 Prozent einen klaren Vorsprung. Die FPK des Landeshauptmanns Gerhard Dörfler fällt nach dieser Umfrage auf 25 Prozent zurück - das wäre ein Verlust von 19 Prozent.

Die Grünen legen eher bescheiden auf 13 Prozent zu. Alle sechs antretenden Parteien würden nach der Umfrage den Sprung in den Landtag schaffen. Das Stronach-Team käme in Kärnten auf 11 Prozent. Die ÖVP stürzt auf 13 Prozent ab. Das BZÖ schafft mit 5 Prozent haarscharf den Einzug in den Landtag.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at