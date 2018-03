VP-Hartberger: Grüne und SPÖ gegen Solarenergie auf Hernalser Amtshaus

ÖVP-Antrag wurde von Rot-Grün niedergestimmt. Auch Antrag auf Ökostrom-Umstellung des Amtshauses wurde von SPÖ abgelehnt.

Wien (OTS) - "Beton" gab es von Grünen und SPÖ im Hernalser Umweltausschuss am 9. Jänner für einen Antrag der Hernalser ÖVP auf Errichtung einer Solaranlage am Amtshaus Hernals. Obwohl der offizielle Solarkataster der Stadt Wien die Eignung des Hernalser Amtshauses mit sehr gut/gut bewertet und eine erzielbare Jahresleistung von 114.535 Kilowattstunden ausweist, lehnte die rot-grüne Koalition den vorbildhaften Öko-Antrag ab.

Bereits vor drei Jahren startete die ÖVP Hernals im Bezirksparlament die Initiative für eine Solaranlage am Hernalser Amtshaus. Seither wurde bei diesem Thema von SPÖ und Grünen im Umweltausschuss gebremst, was das Zeug hält. Nach nunmehr drei Jahren des "Prüfens und Evaluierens" hat die Hernalser Volkspartei jetzt auf einer Abstimmung über dieses Thema bestanden, so der Hernalser VP-Klubchef Martin Hartberger.

"Während Vassilakou und Chorherr unentwegt von Wien als Solarhauptstadt Europas fantasieren und sogar privaten Häuslbauern eine Solaranlage verpflichtend vorschreiben wollen, weigern sie sich in ihrem Verantwortungsbereich die eigenen Forderungen umzusetzen und mit gutem Beispiel voranzugehen..", ärgert sich VP-Klubchef Hartberger.

Dazu passt auch, dass die Hernalser SPÖ in derselben Sitzung des Umweltausschusses einen ÖVP Antrag auf Umstellung des Amtshauses auf Ökostrom ebenfalls ablehnte, obwohl ein anwesender Experte von Wien Energie die Problemlosigkeit eines solchen Tarifwechsels auf das Produkt "NaturStrom" bestätigte. "Die Josefstädter Bezirksvorsteherin Veronika Mickel (VP) hat ihr Amtshaus bereits vorbildhaft und unkompliziert auf Naturstrom umgestellt. In Hernals blockiert die regierende SPÖ", stellt Klubobmann Hartberger verständnislos fest. Begründung von Bezirksvorsteher-Stv. Peter-Erik Sas (SP): Man könne ja nicht garantieren, dass wirklich nur Naturstrom aus der Steckdose kommt. Dazu VP-Klubchef Hartberger: "Unkommentierbar."

