EANS-News: Hypoport AG / EUROPACE Marktplatz wächst um 36 Prozent

Mit einem Wachstum von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr

erreichte 2012 das Transaktionsvolumen des größten Marktplatzes für Finanzierungsprodukte in Deutschland rund 29 Mrd. Euro. Das Plus von 7,7 Mrd. Euro gegenüber 2011 ist das größte absolute Jahreswachstum seit dem Start von Europace. Rund 15 Prozent des gesamten privaten Immobilienfinanzierungsvolumens in Deutschland laufen mittlerweile über Europace.

"Das starke Wachstum des Finanzmarktplatzes Europace liegt deutlich über der Entwicklung des Gesamtmarktes. Dies zeigt, dass der Marktplatz mit seinen Möglichkeiten das Zukunftsmodell in der Finanzierungsbranche ist", kommentiert Thilo Wiegand, Vorsitzender des Vorstands der Europace AG, das Transaktionsvolumen 2012.

Zum Wachstum haben alle drei Produktbereiche beigetragen. Die hohe Attraktivität von Bausparprodukten führte zu einem Anstieg im entsprechenden Transaktionsvolumen um 77 Prozent auf 5,11 Mrd. Euro (2011: 2,88 Mrd. Euro). Die Privatkredite legten um 4 Prozent zu und trugen mit einem Transaktionsvolumen von 1,14 Mrd. Euro zum Gesamtvolumen bei (2011: 1,1 Mrd. Euro). Der Produktbereich Immobilienfinanzierungen verzeichnet im Jahresvergleich ein Plus im Transaktionsvolumen von 31 Prozent. Mit 22,62 Mrd. Euro (2011: 17,21 Mrd. Euro) machen die Immobilienfinanzierungen weiterhin den größten Teil des gesamten Transaktionsvolumens aus.

Die Plattformentwicklung im vierten Quartal

Im vierten Quartal 2012 erhöhte sich das Transaktionsvolumen um 13 Prozent auf 7,07 Mrd. Euro (Q4/2011: 6,26 Mrd. Euro). Das Transaktionsvolumen für Immobilienfinanzierungen stieg in den letzten drei Monaten 2012 um 8 Prozent auf 5,48 Mrd. Euro (Q4/2011: 5,09 Mrd. Euro). Das Transaktionsvolumen für Ratenkredite legte ebenfalls um 8 Prozent auf 0,28 Mrd. Euro zu (Q4/2011: 0,26 Mrd. Euro). Bausparprodukte trugen mit 1,31 Mrd. Euro zum Volumen bei, was einem Plus von 44 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal entspricht (Q4/2011: 0,91 Mrd. Euro).

Über die Europace AG

Die Europace AG betreibt mit dem internetbasierten B2B-Finanzmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Transaktionsplattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein voll integriertes System vernetzt rund 200 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertrieben. Mehrere tausend Nutzer wickeln monatlich über 20.000 Transaktionen mit einem Geschäftsvolumen von bis zu 3 Mrd. Euro über EUROPACE ab. Die Europace AG mit Sitz in Berlin ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Hypoport AG. Die Hypoport AG beschäftigt über 500 Mitarbeiter und ist an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet.

