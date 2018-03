EANS-Adhoc: Goldbach Group AG / Personelle Veränderung in der Geschäftsführung der Goldbach Interactive und der Goldbach Group AG (mit Bild)

Personelle Veränderung in der Geschäftsführung der Goldbach Interactive und der Goldbach Group AG

Küsnacht, 11. Januar 2013 - Bramwell Kaltenrieder, verantwortlich für Goldbach Interactive, hat sich entschieden, eine Auszeit zu nehmen und die Goldbach Group per 31. März 2013 zu verlassen. Seine Nachfolge als Geschäftsführer der Goldbach Interactive (Switzerland) AG tritt Frank Lang an.

Um nach zehn Jahren intensiver Aufbau- und Integrationsarbeit nun während mehrerer Monate die Welt zu bereisen und sich seinen Wunsch nach einer Weiterbildung zu erfüllen, hat sich Bramwell Kaltenrieder entschieden, seine Aufgaben als Geschäftsführer der Goldbach Interactive und als Mitglied des Executive Committees (Geschäftsleitung der Goldbach Group AG) abzugeben. Damit geht eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit zu Ende.

Unter Kaltenrieders Führung hat sich Goldbach Interactive (vormals orange8 interactive) seit 2003 zu einer führenden Digitalagentur in der Schweiz entwickelt, die das Potential von Unternehmen im digitalen Marketing umfassend erschliesst. Als Leiter der Business Line Goldbach Interactive war Kaltenrieder auch für deren erfolgreiche Internationalisierung in Deutschland, Österreich, Slowenien, Polen und Russland verantwortlich.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Goldbach Group bedanken sich für die wertvolle Zusam-menarbeit und wünschen Bramwell Kaltenrieder alles Gute für die berufliche und private Zukunft.

Frank Lang übernimmt per 1. Februar 2013, zusätzlich zur Geschäftsführung der Goldbach Mobile, die Nachfolge als Geschäftsführer der Goldbach Interactive (Switzerland) AG.

Per 1. März 2013 stösst zudem Ina Krock zur Goldbach und übernimmt auf Gruppenstufe das Geschäftsfeld Performance Marketing. Ina Krock war in den letzten Jahren erfolgreich als Head of Media Cooperations bei Quisma GmbH, Tochtergesellschaft der GroupM, tätig und für den Auf- und Ausbau der DACH-Märkte im Performance Marketing sowie das Trading national und international verantwortlich.

