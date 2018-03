Dreharbeiten zu "Hansi Hinterseer - Wintertraum in Schladming"

Musik und Natur rund um die Weltmeisterschaftsstadt am 2. Februar in ORF 2

Wien (OTS) - Tief verschneite Hänge, traumhafte Pisten, markante Gipfel und unberührter Wald in winterlicher Stille - ein "Wintertraum in Schladming". "Genau in diese wunderschöne Gegend möchten die Gina und ich das Publikum diesmal entführen. Wir zwei zeigen die schönsten Plätze, treffen interessante Menschen aus der Region und natürlich gibt es wieder viel Musik. Mit dabei sind die Stars der Szene. Ich sag nur: Francine Jordi, die Kastelruther Spatzen, Andy Borg, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, die Seer und viele mehr." verspricht Hansi Hinterseer, der zurzeit für eine neue Ausgabe seines TV-Formats in der Region um die Weltmeisterschaftsstadt und dem Dachsteingebiet vor der Kamera steht - zu sehen am Samstag, dem 2. Februar 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2, nur zwei Tage vor Beginn der alpinen Ski-WM. Infos zum umfangreichen ORF-WM-Programm sind unter presse.ORF.at abrufbar.

"Hansi Hinterseer - Wintertraum in Schladming"

Hansi und Gina wandern durch komplett unberührte Landstriche, sehen aber auch Wintersportler aller Art, die sich auf den Skipisten vergnügen. Sie stellen auf ihrer Entdeckungstour die berühmte Eishöhle vor, besuchen den Dachsteingletscher und die Ramsau, die auch als pferdefreundlichste Gemeinde bekannt ist. Hier stehen mehr als 400 Noriker und Haflinger, für Tirol und die Steiermark charakteristische Pferderassen. Seit mehr als 500 Jahren gibt es in der Region zudem die Lodenwalke. "Aus diesem Loden wird der echte Schladminger-Janker gemacht." Auch den Nachwuchs für den österreichischen Sport Nummer eins, das Skifahren, besucht Hansi Hinterseer in Schladming. Schließlich ist er selbst als Bub bereits auf den "Brettln" gestanden. "Und natürlich werde ich auch das machen, für das Schladming berühmt ist: Ich gehe ein bissl Ski fahren."

Sowohl die sportliche wie auch die musikalische Karriere von Hansi Hinterseer sind eng mit Schladming verbunden: "Den ersten Weltcupslalom, der hier ausgetragen wurde, habe ich 1975 gewonnen. 1994 hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt als Sänger beim 'Musikantenstadl'. Das war auch hier."

"Hansi Hinterseer - Wintertraum in Schladming" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at