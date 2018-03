ÖVP Wien mit neuem Web-Auftritt

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag hat die ÖVP Wien ihre neue Website gestartet. Diese besticht durch innovatives Design, eine noch bessere Benutzerfreundlichkeit sowie die Vernetzbarkeit mit Facebook, Twitter und Co. "Nachdem wir bereits im Jahr 2006 Vorreiter unter den politischen Parteien in Wien hinsichtlich der barrierefreien Gestaltung der Homepage waren, war es uns jetzt ein großes Anliegen, die Homepage auch für Tablets zu optimieren", so der Landesgeschäftsführer der ÖVP Wien Alfred Hoch.

"Ob Bürgerbeteiligung, Verkehrspolitik oder Wirtschaftskompetenz -die ÖVP Wien hat in den letzten Monaten bewiesen, dass sie die Themenführerschaft in dieser Stadt Wien hält. Mit der neuen Homepage gehen wir nun auch in der digitalen Welt neue Wege",so Hoch weiter. "Die Wienerinnen und Wiener sind herzlich eingeladen, sich auf der Website der ÖVP Wien über die aktuellen Ereignisse und Aktivitäten zu informieren."

Die neue Website der ÖVP Wien ist erreichbar unter:

http://oevp-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Tel.: (01) 515 43 - 940, Fax:(01) 515 43 - 929

presse @ oevp-wien.at

http://www.oevp-wien.at