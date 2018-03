Die Nacht der 3.000 Torten - Der 112. ZuckerBäckerball

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 17.01.2013 findet der 112. ZuckerBäckerball in der Wiener Hofburg statt. Traditionell wird es wieder 3.000 Torten, drei süßen Luftballonregen, eine Schaubackstube und die Prominenten-Torte geben. Der Zuckerbäcker Award steht dieses Mal unter dem Motto "Karneval in Venedig". Zahlreiche Ehrengäste haben ihr Kommen zugesagt.

Nach Birgit Sarata, die seitdem das Testimonial des ZuckerBäckerballs ist, Barbara Karlich, Michael Konsel und Lilian Klebow wird Gery Keszler, als Obmann AIDS LIFE und Life Ball Organisator die Ehrentorte für den Life Ball entgegennehmen.

James Cottriall, Edi Finger jun., Willi Gabalier, Nhut La Hong, Magic Christian, Roman Mählich, Fadi Merza, Birgit Sarata, Frenkie Schinkels, Dolores Schmidinger und Oliver Stamm werden da sein.

Der ZuckerBäckerball ist mit 3.000 Torten der süßeste Ball der Wiener Ballsaison. Als musikalischer Top Act des Abends werden die Comedian Harmonists aus der aktuellen Produktion des Volkstheaters auftreten. Die Mitternachtsquadrille wird von Dancing Stars-Juror Hannes Nedbal angeleitet. Für weitere musikalische Highlights sorgt das Ballorchester Steubl, Mom Bee, eine Karibik-Lounge, Wolfgang Steubl Bigband und DJ Flo.

Unter www.zuckerbaeckerball.com kann man noch letzte Ballkarten kaufen. Die Karten kosten 80 Euro im Vorverkauf und 85 Euro an der Abendkassa. Sie sind auf der Website des ZuckerBäckerballs bzw. in der Innung der Lebensmittelgewerbe, Florianigasse 13, 1080 Wien (Mo - Fr zwischen 9 Uhr und 16 Uhr) erhältlich. Ermäßigte Karten für Jugendliche kosten 40 Euro.

