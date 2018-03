Podiumsdiskussion: "Arbeiten im wirklichen Leben"

Wien (OTS) - Die Reintegration psychisch Erkrankter in die Arbeitswelt wird immer wichtiger. Wie nähern sich hier Wirtschaft, Gesellschaft und Soziales an?

Teilnehmer:

Mag. Stefan Brinskele, REiNTEGRA; Mag. Dominik Guggenberger, iSi; Dr. Michael Fembek, bauMax; BM Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz; Mag. Christoph Neumayer, Industriellenvereinigung; Dr. Anna Vavrovsky, Academy for Value in Health; Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata, MedUniWien, Abteilung für Sozialpsychiatrie.

Podiumsdiskussion: "Arbeiten im wirklichen Leben"



Datum: 16.1.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Haus der Industrie

Schwarzenbergplatz 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

REiNTEGRA Presse, Dr. Neureiter-PR, agentur @ neureiter.at