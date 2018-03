Grüner Strom von NATURKRAFT für Hofer

Wien (OTS) - Ab 1. Jänner 2013 bezieht Hofer grünen Strom von NATURKRAFT, der Ökostromtochter der EAA-EnergieAllianz Austria. Damit wird der gesamte Handelskonzern in Österreich Vorreiter in Sachen Umweltschutz.

Der Lebensmittelkonzern Hofer fühlt sich dem Umwelt- und Klimaschutz sowie der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen in besonderer Weise verpflichtet und wird seit Anfang Jänner 2013 von NATURKRAFT, der Ökostromtochter der EAA-EnergieAllianz Austria, mit grünem Strom beliefert. Alle Filialen und Einrichtungen von Hofer erhalten damit ab sofort klimaneutrale und atomstromfreie Ökoenergie aus Österreich. Die jährlich zu liefernde Strommenge aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, Wind, Sonne, Biomasse und Biogas beträgt 120 GWh - der Jahresverbrauch aller 440 Hofer Standorte entspricht damit dem Verbrauch einer österreichischen Kleinstadt. Durch die Belieferung von Hofer mit grünem Strom von NATURKRAFT werden die CO2-Emissionen von Hofer um mehr als 50 Prozent gesenkt und Emissionen in der Höhe von 50.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr eingespart.

Zertifiziert, ausgezeichnet und mit "Sehr gut" bewertet NATURKRAFT liefert österreichischen Strom, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, Wind, Sonne, Biomasse und Biogas stammt und ohne CO2-Emissionen und radioaktiven Abfall auskommt. Stromherkunft und Umweltauswirkungen werden jährlich vom TÜV Austria überprüft, das Produkt "NaturStrom" wurde zudem mit dem "Österreichischen Umweltzeichen" ausgezeichnet. Dieses Gütezeichen wird ausschließlich an umweltfreundliche Produkte verliehen. Als Tochterunternehmen der EAA-EnergieAllianz Austria verfügt NATURKRAFT über starke österreichische Eigentümer. NATURKRAFT-Geschäftsführer Leopold Wanzenböck: "Unsere Kunden können auf eine sichere, zuverlässige und langfristige Versorgung mit elektrischer Energie aus erneuerbaren Energiequellen bauen.

Über Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H.:

NATURKRAFT wurde am 5. April 2001 in Wien gegründet und beliefert Privat-, Business- und Großkunden sowie Städte und Gemeinden mit Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen. Das Tochterunternehmen der EAA-EnergieAllianz Austria zählt zu den umweltfreundlichsten Stromanbietern in Österreich.

