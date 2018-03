Musikveranstaltungen in Niederösterreich

Von "Jazz & Most - most Jazz" bis "Perlen der Kammermusik"

St. Pölten (OTS/NLK) - Modern Jazz spielt das Ensemble j @ zz.at morgen, Freitag, 11. Jänner, ab 20 Uhr im Rahmen des Neujahrsempfangs "Jazz & Most - most Jazz" im Ostarrichi-Kulturhof in Neuhofen an der Ybbs. Nähere Informationen und Karten beim Kultur- und Tourismusverein Ostarrichi unter 07475/527 00-40, e-mail office @ ostarrichi-kulturhof.at und www.ostarrichi-kulturhof.at.

Ebenfalls morgen, Freitag, 11. Jänner, sind ab 21 Uhr im Alten Depot in Mistelbach die Gebrüder Ullrich zu hören: Ulli Bäer und Ulli Winter unternehmen dabei einen musikalischen Streifzug vom Wienerlied bis zum Blues der amerikanischen Südstaaten. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Mit Luka Per aka Smooth aus Slowenien startet "Toasted!" im Warehouse St. Pölten in das Jahr 2013. Mit dabei sind morgen, Freitag, 11. Jänner, ab 22 Uhr auch Hoob, Xpirience, Nice Advice und Mc Flax. Nähere Informationen und Karten beim Warehouse St. Pölten unter 02742/714 00-630, e-mail info @ w-house.at und www.w-house.at.

Volksmusik aus Österreich, seinen Nachbarländern und darüber hinaus ist Ausgangspunkt der Konzerte des Bläserensembles Federspiel, das am Samstag, 12. Jänner, ab 20 Uhr im Bühnenwirtshaus Juster in Gutenbrunn ein Neujahrskonzert gibt. Nähere Informationen und Karten beim Bühnenwirtshaus Juster unter 02874/6253, e-mail tickets @ buehnenwirtshaus.at und www.buehnenwirtshaus.at.

Die Vereinsmayerbühne in Rekawinkel präsentiert am Samstag, 12. Jänner, ab 20 Uhr das Konzert "Saitenzauber" von Peter Ratzenbeck. Nähere Informationen und Karten unter 0664/182 03 53, e-mail marina @ vereinsmeierei.at und www.vereinsmeierei.at.

Am Samstag, 12. Jänner, lädt auch der Salzstadl in Krems/Stein zu "Schrammel-Schmäh" mit der Cremser Selection und "Klang-Gschichtn" mit Brigitte Stefan; die Benefizveranstaltung für die Kindergruppe Krems beginnt um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Salzstadl unter 02732/703 12, e-mail office @ salzstadl.at und www.salzstadl.at.

Schließlich bringt das Art Trio Baden am Sonntag, 13. Jänner, ab 11 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden unter dem Titel "Perlen der Kammermusik" Werke von Joseph Haydn bis Astor Piazzola zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/485 47, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

