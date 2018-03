Pelzfreie Mode bei Hervis

Erfolg für VIER PFOTEN-Kampagne gegen Pelzmode: Sportartikel-Kette Hervis wird Mitglied beim internationalen Fur Free Retailer Programm

Wien (OTS) - Pelzmode hängt auch in dieser Wintersaison wieder vermehrt in den Geschäften. Statt des klassischen Pelzmantels zeigt sich Echtpelz heute vor allem als Besatz an Krägen, Kapuzen, Aufschlägen, Schuhen und Mützen. Doch es gibt auch viele Modeunternehmen, die bewusst auf Echtpelz verzichten. Besonders glaubwürdig sind die Mitglieder des internationalen Fur Free Retailer Programms.

VIER PFOTEN konnte nun Hervis, die führende heimische Handelskette für Sportartikel, für die tierfreundliche Initiative gewinnen. Hervis-Geschäftsführer Mag. Alfred Eichblatt erklärt: "Wir legen selbstverständlich größten Wert auf den fairen Umgang mit Tieren und Umwelt. Als größte österreichische Sportfachhandelskette gehen wir mit gutem Beispiel voran und übernehmen soziale Verantwortung. Wir haben schon bisher kaum Pelz verkauft. Ab sofort verzichten wir zugunsten des Tierschutzes zur Gänze darauf und freuen uns dies gemeinsam mit VIER PFOTEN bekannt zu geben."

"Mit der Entscheidung, offizieller Fur Free Retailer zu werden, setzt Hervis ein klares Zeichen für den Tierschutz. Das Unternehmen ist mit 170 Filialen in Österreich, Kroatien, Slowenien, Tschechien, Rumänien, Ungarn und Deutschland ein Big Player im Sportmodegeschäft. Wir hoffen, dass weitere heimische Unternehmen folgen", freut sich Helmut Dungler, Geschäftsführer von VIER PFOTEN über den neuen Unterstützer. VIER PFOTEN ist seit 2012 österreichischer Repräsentant des internationalen "Fur Free Retailer Program (FFR)". Die Initiative informiert über Modeunternehmen, die sich schriftlich verpflichtet haben, keinen Echtpelz mehr zu verwenden. VIER PFOTEN hilft damit Verbrauchern, garantiert pelzfreie Mode zu finden und eine bewusste Entscheidung im Sinne des Tierschutzes zu treffen. Große Namen der Modewelt wie H&M, Esprit oder Zero verzichten bereits auf den Pelzverkauf.

Durch die Verwendung kleiner Pelzteile und eine steigende Nachfrage in Asien ist die Anzahl der für Mode getöteten Pelztiere drastisch angestiegen; weltweit sterben jedes Jahr circa 100 Millionen Nerze, Füchse und Marderhunde für die Modebranche. Die bewegungsfreudigen Tiere fristen in winzigen Drahtgitterkäfigen ein kurzes Leben und werden qualvoll getötet. Andere Arten wie Kojoten oder Waschbären werden durch tierquälerische Fallen in der freien Wildbahn gefangen. VIER PFOTEN setzt sich für ein gesetzliches Verbot der Pelztierhaltung und ein europaweites Handels- und Importverbot für Felle und Pelzprodukte ein. In Österreich und Großbritannien sind Pelzfarmen bereits verboten. Der Verkauf von Pelzprodukten geht aber auch in diesen Ländern weiter. Nur wenn sich die Modebranche und der Verbraucher klar gegen Pelz entscheiden, kann das sinnlose Tierleid gestoppt werden.

Über VIER PFOTEN

VIER PFOTEN ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit Hauptsitz in Wien. Die 1988 von Helmut Dungler gegründete Organisation setzt sich mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten für den Tierschutz ein. Grundlagen dafür sind wissenschaftliche Expertise, fundierte Recherchen sowie intensives nationales und internationales Lobbying. Der Fokus liegt auf Tieren, die unter direktem menschlichen Einfluss stehen: Streunerhunde- und katzen, Labor-, Nutz- und Haustiere sowie auf Bären, Großkatzen und Orang-Utans aus nicht artgemäßer Haltung. Mit Niederlassungen in Belgien, Bulgarien, Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Rumänien, Schweiz, Südafrika und den USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not. 2013 feiert die Organisation ihr 25-jähriges Jubiläum. http://www.vier-pfoten.at

Über Hervis

Hervis mit seiner Unternehmenszentrale in Salzburg/Wals, ist mit rund 80 Österreich-Standorten die größte heimische Sportfachmarkt-Kette. Der dynamische Sport-Fachmarkt beschäftigt rund 2.800 Mitarbeiter, davon sind 200 Lehrlinge. Das 100%ige Tochterunternehmen der SPAR Österreichische Warenhandels-AG befindet sich national und international auf engagiertem Wachstumskurs. Seit 1997 ist Hervis auch im Ausland vertreten. Das internationale Filialnetz wird von Salzburg aus geleitet. Die Expansion wird konsequent vorangetrieben. Mit seinen aktuell 96 Auslands-Standorten in Deutschland, Slowenien, Ungarn, Tschechien, Kroatien und Rumänien zählt Hervis zu den fixen Größen im mitteleuropäischen Sportfachhandel. 2012 hat Hervis die internationale Einkaufsgemeinschaft STMI initiiert und ist damit in die Top Liga der Sporthändler in Europa aufgestiegen. Weitere Informationen:

www.hervis.at

