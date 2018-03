Überwiegend nasse Fahrbahnen im Landesgebiet

An exponierten Stellen Glättebildung möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahnen der Landesstraße B und L im Bundesland Niederösterreich sind heute, Donnerstag, 10. Jänner, überwiegend salznass, in höheren Lagen im Bereich Weitra, Waidhofen an der Ybbs und Gaming muss mit Schneefahrbahnen gerechnet werden. Im Bereich Groß Gerungs, Lilienfeld, Wiener Neustadt, Neunkirchen und Aspang kann es an exponierten Stellen zur Bildung von Reifglätte kommen. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gang.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze und auf der L 135 über das Preiner Gscheid. Die Temperaturen beliefen sich heute Früh auf zwischen - 2 Grad in Scheibbs und + 5 Grad, die in Tulln, Hollabrunn, Kirchberg an der Pielach, Amstetten, Krems, Persenbeug und Pöggstall gemessen wurden. Die Neuschneemengen betragen im Mostviertel bis zu fünf Zentimeter und im Waldviertel bis zu zwei Zentimeter. Im Raum Mödling, Aspang, Gloggnitz, Gutenstein, Neunkirchen, Hollabrunn und Pottenstein kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 70 Metern.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk