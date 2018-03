"Alpen Bonus Garant 4" von Volksbank Investments: 25% Ertrag nach 5 Jahren Laufzeit möglich

Anleger können von steigenden, seitwärts laufenden und fallenden Kursen der Aktien (bis 39,99%) profitieren

Wien (OTS) - Die Aktienmärkte bieten weiterhin interessante Investitionsmöglichkeiten: Volksbank Investments bringt mit dem "Alpen Bonus Garant 4" ein attraktives Zertifikat auf den Markt, bei dem Anleger sowohl von steigenden, seitwärts laufenden und fallenden Kursen der Aktien (bis 39,99%) profitieren können. Bei fünfjähriger Laufzeit ergibt sich damit die Chance auf einen attraktiven Bonus von 25% (vor Steuer). *****

Abhängig ist dieser Bonus von der Entwicklung des Aktienkorbes, bestehend aus börsennotierten Unternehmen aus Österreich und Deutschland. Es sind dies: Deutsche Telekom AG, OMV AG, ThyssenKrupp AG, voestalpine AG, EON AG.

Unter der Voraussetzung, dass keiner der im Aktienkorb enthaltenen Titel während der Laufzeit die Barriere von 60% des Startwertes berührt oder durchbricht (Sicherheitsbereich 39,99% der Startwerte), erhalten die Investoren des "Alpen Bonus Garant 4" einen Bonus von 25% am Ende der Laufzeit. Wird während der Laufzeit die Barriere von einer oder mehreren Aktien aus dem Aktienkorb berührt oder durchbrochen, entfällt der Bonus. Auch in diesem Fall ist das Kapital jedoch durch den 100%igen Kapitalschutz am Ende der Laufzeit geschützt. Anleger haben damit die Möglichkeit zu einem reduzierten Risiko von der Ertragskraft von Aktien zu profitieren.

"Alpen Bonus Garant 4" - die Facts:

ISIN: AT000B115530

Emittent: Österreichische Volksbanken-AG

Zeichnung: ab 07.01.2013

Währung: Euro (Mindestinvestment 1.000 Euro)

Laufzeit: 5 Jahre (19.02.2013 - 18.02.2018)

Emissionskurs: 97% zum Zeichnungsfristbeginn; danach laufende Anpassung durch Emittenten je nach Marktgegebenheiten + 3% Ausgabeaufschlag

Kapitalschutz: 100% am Ende der Laufzeit

Bonus: 25% (vor Steuer)

Sicherheitsbereich: 39,99% der Startwerte

Basiswert: Aktienkorb (Deutsche Telekom AG, OMV AG, ThyssenKrupp AG, voestalpine AG, EON AG)

Beobachtung: Täglich vom 20.02.2013 bis 12.02.2018, Schlusskurse Steuern: 25% KESt, EU-QueSt-befreit - zusätzlich bedingter Unterschieds-betrag (Bonus) EU-QueSt-pflichtig - Kursgewinn zwischen Emissionskurs (97%) und Tilgungskurs (100%)

Grundsätzlich sind Tilgung zum Nennwert, sowie sämtliche Zahlungen von Zertifikaten, von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten abhängig.

Weitere Infos auf www.volksbankinvestments.com

Disclaimer: Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen nicht eine, insbesondere nach rechtlichen, steuerlichen und produktspezifischen Gesichtspunkten notwendige, individuelle Beratung für die darin beschriebenen Finanzinstrumente. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die beschriebenen Finanzinstrumente werden nur in jenen Ländern öffentlich angeboten, wo dies ausdrücklich durch den jeweils gültigen Prospekt oder die Emissionsbedingungen zulässig ist. Der für die dargestellten Produkte gültige und gemäß § 10 Abs. 2 KMG veröffentlichte Prospekt samt allfälligen Änderungen oder Ergänzungen ist unter www.volksbank.com/prospekt abrufbar oder kann am Sitz der Österreichischen Volksbanken-AG, 1090 Wien, Kolingasse 14-16 kostenlos behoben werden. Die jeweils gültigen Emissionsbedingungen nach Fertigstellung und weitere Informationen finden Sie unter www.volksbankinvestments.com (bei dem jeweiligen Produkt). Die Österreichische Volksbanken-AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der hierin enthaltenen Informationen, Druckfehler sind vorbehalten.

Steuerliche Behandlung: Die hier dargestellte steuerliche Behandlung bezieht sich auf Anleger, die in Österreich der Steuerpflicht unterliegen und ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig. Sie kann durch eine andere steuerliche Beurteilung der Finanzverwaltung und Rechtsprechung - auch rückwirkend -Änderungen unterworfen sein. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sylvia Enzendorfer

Volksbank Investments

Kolingasse 14-16, 1090 Wien

Telefon: +43 (0)50 4004 - 3703

E-Mail: sylvia.enzendorfer @ volksbank.com

Internet: www.volksbankinvestments.com