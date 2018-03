Hisense U-LED debütiert auf der CES 2013

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Am 8. Januar hat Hisense in Las Vegas auf der CES, der weltgrößten Messe für Verbraucherelektronik, sein mit Spannung erwartetes "U-LED"-TV vorgestellt.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130108/CN37801

)

Das auf einem LED-Display aufbauende U-LED (das "U" steht für Ultra als Zeichen für die Überlegenheit des Displays bei Kontrast, Schärfe und Farbskala, unter anderen Eigenschaften) erreicht dank optimierter Software und Hardware beispiellose Displayeffekte mit besserem Kontrast, breiterer Farbskala, höherer Auflösung und größerer Geschwindigkeit. Auf der Messe konnten sich Journalisten überzeugen, dass das U-LED hinsichtlich Dunkelfeld, Bildqualität und Farbpalette bei gleichem Anzeigeinhalt jedem LED-Bildschirm überlegen ist.

Die auf der CES 2013 ausgestellten Produktneuheiten bestätigen die allgemeine Akzeptanz und den branchenweiten Trend zu TVs mit Breitbild und HD sowie Anwendungsintelligenz. Denkt man an die Schwierigkeiten einer größeren Kommerzialisierung von Super-HD OLED und UHD-TVs aufgrund ihrer hohen Preise, dann überzeugt das Hisense U-LED umso mehr mit der Qualität eines OLED-TV zu einem Preis, der nur leicht über dem eines LED-TV liegt. Im Anschluss an die CES 2013 soll das Hisense U-LED in Mittelamerika für Nutzer mit gehobenen Ansprüchen angeboten werden.

Es wird erwartet, dass das Hisense U-LED auf der CES mit dem "Display Technology Innovation Award" für das Jahr 2012 ausgezeichnet wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den Hisense-Messestand:

Nr. 7243, Central Hall, LVCC.

Oder besuchen Sie www.hisense.com, www.hisense-usa.com.

Informationen zu Hisense:

Das Hochtechnologie-Unternehmen Hisense wurde 1969 in China gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Flachbildschirm-TVs, Haushaltsgeräten und mobilen Kommunikationsmitteln. Das Unternehmen gilt in der Business-Intelligence-Branche und bei Forschungseinrichtungen als einer der zehn Top-Player. Mit 17 Produktionsstandorten und sieben F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie regionalen Vertretungen in Europa, Nordamerika, Australien, Afrika und Südostasien bietet es seine Produkte in über 130 Ländern an.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an: Fiona Xiao PR-Spezialistin (86)532-8087-7003 marketing @ hisense.com