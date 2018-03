OFFENLEGUNG GEM. § 25 MEDIENGESETZ

Wien (OTS) - Die APA OTS Originaltext-Service GmbH ist Medieninhaberin der unter ihrer Verantwortung als Aussenderin im Rahmen des OTS Originaltext-Service veröffentlichten Mitteilungen. Die Medieninhaberschaft bezieht sich daher nur und ausschließlich auf jene OTS-Mitteilungen, in welchen unter "Rückfragehinweis:" APA OTS vermerkt ist. Hinsichtlich der übrigen OTS-Mitteilungen sind die jeweiligen Aussender die Medieninhaber.

MEDIENINHABER:

APA OTS Originaltext-Service

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Laimgrubengasse 10

A-1060 Wien

Tel.: +43/1/36060-0

Geschäftsführer:

Karin Thiller-Dorfner, Wien

Alexandra Aigmüller, Wien

Die APA OTS Originaltext-Service Gesellschaft mit beschränkter Haftung steht im 100%-igen Eigentum der APA-Austria Presse Agentur eG, Laimgrubengasse 10, A-1060 Wien.

Die APA-Austria Presse Agentur hat nachstehende Genossenschafter:

Die Presse, Wien

Der Standard, Wien

Kärntner Tageszeitung, Klagenfurt

Kleine Zeitung, Graz & Klagenfurt

Kurier, Wien

Neue Vorarlberger Tageszeitung, Schwarzach

Neues Volksblatt, Linz

Oberösterreichische Nachrichten, Linz

Österreich, Wien

Österreichischer Rundfunk (ORF), Wien

Salzburger Nachrichten, Salzburg

Salzburger Volkszeitung, Salzburg

Tiroler Tageszeitung, Innsbruck

Vorarlberger Nachrichten, Schwarzach

Wiener Zeitung, Wien

Wirtschaftsblatt, Wien

Unternehmensgegenstand der APA-Austria Presse Agentur ist der Betrieb einer Nachrichtenagentur, insbesondere das Aufbringen, Verarbeiten und Verbreiten von Informationen in Wort, Bild, Video und Ton, das Erstellen eines Nachrichtenbasisdienstes sowie der Betrieb und die Vermittlung von Informationsdiensten in elektronischer und gedruckter Form.

UNTERNEHMENSGEGENSTAND:

APA OTS bietet unter ausschließlicher inhaltlicher Verantwortung des Auftraggebers die elektronische Verbreitung von Originaltext-Mitteilungen an Medien, Meinungsbildner und Special-Interest-Zielgruppen an. Für die elektronische Verbreitung von Originaltext-Mitteilungen in eigener Sache wird ebenfalls diese Verbreitungsform technisch genutzt. Nur in diesem Zusammenhang besteht die Medieninhaberschaft von APA OTS.

GRUNDLEGENDE RICHTUNG:

APA OTS ist ein modernes Kommunikationsmedium, das Medien, Meinungsbildner und Special-Interest-Zielgruppen mit sachlichen Informationen und objektiven Fakten über Medien, Medienpolitik und neue Entwicklungen im Zusammenhang mit der APA-Nachrichtenagentur versorgt.

Rückfragen & Kontakt:

APA OTS Originaltext-Service GmbH

Karin Thiller-Dorfner

Alexandra Aigmüller

Tel.: +43-1-360 60-5300

Fax: +43-1-360 60-5399

ots @ apa.at

http://www.ots.at