Scholle Packaging erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an brasilianischen Beutelverpackungshersteller Flexpack

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Scholle Packaging, ein führender Anbieter von flexiblen industriellen Verpackungstechniken, gab heute bekannt, dass sie Kapitalmehrheit des Vermögens des in Brasilien ansässigen Verpackungshersteller Flexpack erworben hat.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130109/CG37158LOGO)



Flexpack entwickelt, fertigt und liefert Standbeutelverpackung, Barrierefolien und Verpackungstechniken für den lateinamerikanischen Markt an, für Verwendung von: industriell verarbeiteten Fleisch-und Wurstwaren, Soßen, frischen Teigwaren, Milchprodukten, Nüssen, Kfz-Flüssigkeiten, Produkten aus dem Gesundheitswesen und Pharmakologie.

"Flexpack's Exzellenz in der Kundenbetreuung, Konzentration auf die Qualität bei der Herstellung und ihre Fähigkeit, einzigartige, marktgerechte Produkte zu liefern, macht sie eine natürliche Ergänzung der Scholle Marke", sagte Leon Gianneschi, Präsident und Geschäftsführer der Scholle Gesellschaft.

Dr. Richard Heath, Vizepräsident der New Ventures für Scholle Packaging sagte: "Das Wachstum von Lösungskonzepten in der industriellen Verpackungstechnik ist ein wichtiger Teil in Scholle's Geschäftsstrategie. Standbeutel Lösungskonzepte ergänzen unser Kernprodukt Bag-In-Box, vor allem im wachsenden lateinamerikanischen Markt sehr gut und deswegen ist Flexpack eine so gute Passform für uns. Wir finden, dass die Flexpack Produktlinie und Fertigungskompetenz, wird in hohem Maße von Scholle's jahrzehntelanger aseptische Verarbeitung und anpassungstechnischen Erfahrung profitieren wird und wir freuen uns darauf, unsere neuen kombinierten Produktangebote den Bedürfnissen des Marktes in der Region anzupassen. "

Flexpack wird weithin entwickeln, fertigen und flexible Verpackungen, die Scholle Packaging's wichtigsten Produkteigenschaften aufweisen, anbieten: sicher, natürlich, ökonomisch und nachhaltig. Für weitere Informationen über Flexpack, besuchen sie bitte www.flexpack.com.br.

ÜBER SCHOLLE PACKAGING:

Scholle Corporation ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen in Irvine, Kalifornien, welches erfolgsabhängige Verpackungslösungen an multi-nationale Unternehmen anbietet, die wiederum Millionen von Menschen auf einer täglichen Basis dienen. Scholle's Fokus auf Mehrwertverpackungs-lösungen und aseptische Verarbeitungsfähigkeiten, bringt ihren Kunden die Möglichkeit, Produkte einem breiten Spektrum globaler Märkte als natürlich, sicher, wirtschaftlich und nachhaltig wie möglich bereitzustellen.

www.scholle.com.

ÜBER FLEXPACK:

Flexpack ist ein in Brasilien ansässiger flexible Verpackungsdesigner und -Hersteller, der sich auf Beuteltechnologie spezialisiert. Flexpack's Fokus bleibt die Entwicklung von einzigartigen und innovativen Verpackungen, die das Verhältnis zwischen der Verpackung und den Produkten, die sie enthalten, optimiert.

www.flexpack.com.br

Web site: http://www.scholle.com/ http://www.flexpack.com.br/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Ryan Balock, Manager, Marketing Kommunikation,

+1-708-836-3641, ryan.balock @ scholle.com