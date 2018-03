Auslandstöchter der ERGO Austria unter einheitlicher Marke

Neuordnung aller Versicherungsgesellschaften unter ERGO vollzogen

Wien (OTS) - Mit Jänner 2013 wurden die bisher unter VICTORIA-VOLKSBANKEN Versicherung firmierenden Gesellschaften in Ungarn und der Slowakei unter der Marke ERGO neu strukturiert. Somit treten jetzt alle zur Versicherungsholding ERGO Austria International AG zählenden Auslandsgesellschaften unter der Marke ERGO auf.

ERGO ist in Mittel- und Osteuropa seit dem Jahr 2000 mit der Marke VICTORIA-VOLKSBANKEN und seit 2008 mit ERGO vertreten. Mitte April 2012 erfolgte der Marktauftritt unter ERGO Versicherung AG in Österreich. Unmittelbar danach wurden Schritt für Schritt die großteils unter beiden Marken operierenden Auslandstöchter in Slowenien, Tschechien, Kroatien, Ungarn und der Slowakei mittels Umfirmierung, Zusammenlegungen und Gründungen von Zweigniederlassungen neu strukturiert. Die seit 2009 bestehende rumänische Gesellschaft wurde von Beginn an unter der Marke ERGO geführt. Die Auslandsgesellschaften tragen 10 % zum gesamten Prämienvolumen der ERGO Austria bei.

"Die ERGO Versicherungsgruppe verfolgt international die Strategie eines einheitlichen Markenauftrittes. Zu dieser Zielsetzung konnten wir mit der planmäßigen Realisierung der Rebrandingprozesse unserer Auslandstöchter beitragen. Wir nutzen die Einmarkenstrategie um in Österreich und ebenso in unseren Auslandsmärkten unseren Kunden und Partnern Serviceverbesserungen zu bieten. Unser Slogan "Versichern heißt verstehen" gilt für alle unsere Gesellschaften. Dementsprechend werden wir ERGO in unseren Auslandsmärkten als eine Versicherungsmarke positionieren, die für mehr Transparenz sowie Verständlichkeit gegenüber ihren Partnern und Kunden steht. In allen Ländern arbeiten wir an der Erweiterung der Produktpalette", erklärt Mag. Harald Londer, für das Auslandsgeschäft verantwortliches Vorstandsmitglied der ERGO Austria International AG.

Der Marktauftritt unter ERGO ermöglicht zusätzlich die Erweiterung der Vertriebswege. ERGO Austria nimmt innerhalb der ERGO Versicherungsgruppe die Drehscheibenfunktion für den Ausbau von Bankversicherungskooperationen in Mittel- und Osteuropa wahr. Mag. Londer: "Dieser Rolle können wir mit unseren derzeit primären Bankvertriebspartnern Uni Credit Group und den Volksbanken gerecht werden. Wir arbeiten weiters bereits mit Agenturen, eigenen Vermittlern, Maklern und weiteren Vertriebspartnern. Die Kooperationen mit diesen alternativen Vertriebswegen wollen wir zusätzlich ausbauen."

Konkret werden jetzt in Ungarn die beiden Lebensversicherungsgesellschaften VICTORIA-VOLKSBANKEN Életbiztosító Zrt. und die bereits bestehende ERGO Életbiztosító Zrt. fusioniert. Das Sachversicherungsgeschäft der bisher unter VICTORIA-VOLKSBANKEN Biztosító Zrt. firmierenden Gesellschaft wird auf die neu gegründete Zweigniederlassung der österreichischen ERGO Versicherung AG in Ungarn übertragen und weitergeführt. Die Zweigniederlassung führt den Namen ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Magyarországi Fióktelepe. In der Slowakei wird jetzt ebenfalls die bestehende Lebensversicherungsgesellschaft ERGO zivotná poist'ovna a.s.mit dem Kompositversicherer VICTORIA -VOLKSBANKEN Poist'ovna, a.s.verschmolzen. Die Gesellschaft tritt in Folge in der Slowakei unter dem Firmenwortlaut "ERGO Poist'ovna, a.s" auf.

Über die ERGO Austria

Zur ERGO Austria International AG gehören in Österreich die operativ tätigen Versicherungen ERGO Versicherung AG, BANK AUSTRIA Versicherung, VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensions- und Vorsorgekasse sowie die ERGO Insurance Service GmbH, in der Back-Office Aktivitäten zusammengefasst sind. Die ERGO Austria ist mit einem Marktanteil von rund 5 % die fünftgrößte Versicherungsgruppe am österreichischen Versicherungsmarkt. Zur ERGO Austria gehören Tochtergesellschaften in derzeit sechs Ländern in Mittel- und Osteuropa. Als primäre Vertriebspartner fungieren sowohl in Österreich als auch im Ausland die Bank Austria/UniCredit Group und die Volksbanken. Die ERGO Austria International AG in Wien ist eine Tochtergesellschaft der ERGO Versicherungsgruppe AG mit Sitz in Düsseldorf. Infos unter www.ergo-austria.com

