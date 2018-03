Terminaviso: Veranstaltung mit Bundeskanzler Werner Faymann und Landeshauptmannstellvertreter Josef Ackerl heute 18 Uhr in Wels

Aktuelle Statements zur kommenden Wehrpflichtvolksbefragung

Linz (OTS) - Heute Abend findet in der Stadthalle Wels eine Veranstaltung der SPÖ Oberösterreich mit Bundeskanzler Werner Faymann und Landeshauptmannstellvertreter Josef Ackerl statt. In beiden Reden wird die kommende Wehrdienstvolksbefragung im Mittelpunkt stehen. Aufgrund des großen öffentlichen Interesses am Thema laden wir die VertreterInnen der Medien für den Redenteil der Veranstaltung herzlich ein.

Anschließend findet der interne Teil der SP-Veranstaltung statt.

Um Anmeldung bei Dr. Sabine Naderer, Medienservice SP OÖ, 0732/772611/38, sabine.naderer @ spoe.at, wird gebeten.

Datum: 9. Jänner 2013

Zeit: 18 Uhr

Ort: 4600 Wels, Stadthalle, Messeplatz 1

Thema: Sicherheit durch Profis, SP-Modell Berufsheer

