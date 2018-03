Bacardi übernimmt St-Germain Likör

(PRN) - -- St-Germain Schöpfer Robert Cooper bleibt als Markenhüter und Sprecher

-- Bacardi beabsichtigt St-Germain zu internationalisieren und verfolgt die äußerst erfolgreiche Strategie anderer Akquisitionen

Hamilton, Bermuda (ots/PRNewswire) - Bacardi Limited, das größte privat gehaltene Spirituosenunternehmen der Welt, hat St-Germain, den Super Premium Holunderblütenlikör erworben.

"St-Germain ist heute eine der aufregendsten Marken in der Branche. Seit der Einführung vor nur sechs Jahren als ein moderner Likör mit einem köstlichen und unverwechselbaren Geschmack, ist St-Germain seiner französischen Handwerkskunst treu geblieben, hat die Barkeeper-Gemeinschaft in einer Art und Weise überzeugt, wie es bisher nur wenigen Spirituosenmarken gelang, und hat einige der renommiertesten Auszeichnungen der Branche erhalten", sagte Facundo L. Bacardi, Chairman von Bacardi Limited.

St-Germain wird als "eine der einflussreichsten, in den vergangenen zehn Jahre eingeführten Cocktail-Komponenten" (The New York Times, Dezember 2009) und die Muss-Zutat für die besten Bartender bezeichnet, ist derzeit in allen 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und zunehmend auch auf internationalen Märkten erhältlich.

"Ich entschied mich für die Zusammenarbeit mit Bacardi, weil wir zahlreiche kulturelle Vorstellungen teilen. Das Unternehmen ist ernsthaft jener Qualität, Integrität und Erhaltung von Energie und Ausstrahlungskraft verpflichtet, an deren Entwicklung wir so hart gearbeitet haben. Bacardi, ein 150 Jahre altes, streng privat gehaltenes Unternehmen, das nach den Prinzipien Qualität, Integrität und Innovation gegründet wurde, engagiert sich langfristig. Dies gibt Bacardi die Freiheit, unseren handwerklichen Produktionsansatz des "vor nichts zurückschrecken" auch fortzusetzen", sagte Robert Cooper, Erfinder von St-Germain und Präsident von The Cooper Spirits Company. "Mit Bacardis Hilfe kann sich St-Germain nun zu einer echten internationalen Marke entwickeln. Dies wäre für mich, mit einem kleinen, kreativen Unternehmen für Markenbildung nur sehr schwer möglich gewesen."

St-Germain ist zu einem Favoriten von Barkeepern und führenden Barmixern geworden. Hr. Cooper bleibt der Hüter und Inspirator des handwerklich erzeugten Super Premium Likörs und wird weiterhin eng mit der Bacardi Organisation und Barkeepern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Mit Unterstützung von Bacardi werden die Barkeeper-Entwicklungs- und Anerkennungsprogramme, die Hr. Cooper mit St-Germain entwickelt hat, weiter erfolgreich sein.

Mit dem Erwerb von St-Germain, einer der am schnellsten wachsenden Spirituosenmarken in den Vereinigten Staaten, verstärkt Bacardi Limited sein Portfolio mit dem fesselnden, frischen Geschmack von St-Germain, der an tropische Früchte, Birnen und Zitrusfrüchte mit einem Hauch von Geißblatt erinnert. Der außergewöhnliche Geschmack von St-Germain ist das Herzstück des immer beliebter werdenden St-Germain Cocktails. "Der einzigartige Geschmack und die Ausgewogenheit von St-Germain lassen sich ausgezeichnet mit unseren anderen Marken mischen. St-Germain bringt ein frisches Aroma in jeden Cocktail", sagte Ed Shirley, President und CEO von Bacardi Limited. "Es ist eine natürliche Ergänzung unseres Portfolios und wir freuen uns, das Produkt mit Verbrauchern weltweit teilen zu können."

"Bacardi sucht die einflussreichsten Innovationen in der Branche, um sie unserem Portfolio hinzufügen - es liegt einfach in unserer DNA", erklärte Barry Kabalkin, Vice Chairman von Bacardi Limited. "Die Übernahme von St-Germain durch Bacardi folgt auf andere erfolgreiche Akquisitionen führender Marken - Grey Goose Super Premium Wodka, Bombay Sapphire Gin und Patron Tequila, an denen Bacardi einen nennenswerten Minderheitsanteil hält. Wir sind begeistert, St-Germain unserem sehr fokussierten Portfolio berühmter Marken hinzufügen zu können und es ist eine Ehre für uns, mit Rob Cooper, einem der branchenweit erfolgreichsten Innovatoren zusammenzuarbeiten."

Bacardi ist für die Darstellung des einzigartigen Erbes und der Herkunft seiner Marken bekannt und wird St-Germain unter der Leitung von Mr. Cooper weiter ausbauen. "Es handelt sich um eine langfristige Beziehung", fügte Hr. Cooper hinzu. Hr. Cooper wird seinen unternehmerischen Geist und sein handwerkliches Können einbringen, um L'Equipe St-Germain, das als eines der kreativsten Unterstützungsprogramme im Bargeschäft angesehen wird, weiter zu entwickeln und zu führen. "Barkeeper und Barmixer sind wahre Künstler und haben erhebliche Zeit aufgewandt, um meine Vision hinter St-German zu verstehen und liebenswert zu unterstützen", erklärte Robert Cooper. "Bacardi versteht die kritische Bedeutung und die Position von Barkeepern in der Spirituosenbranche und wird die von uns begonnenen Initiativen weiter entwickeln. Mit den Mitteln, die Bacardi zur Verfügung stehen, ist dies wirklich spannend."

St-Germain ist ein handwerklich erzeugter, französischer Likör, der aus 100 % frischen, von Hand verlesenen Holunderblüten hergestellt wird, die in Europa jährlich im späten Frühjahr über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen blühen. Sobald sie gepflückt sind, werden sie kurzfristig, oft auf besonders dafür vorbereiteten Fahrrädern, in kleinen Sammelstationen angeliefert, wo die Anbauer für ihre Blüten nach Kilos bezahlt werden. Dies ermöglicht es den Anbauern, unabhängig zu arbeiten. Die Blüten werden sofort eingeweicht, damit sie ihre Frische bewahren und der besondere geschmackliche Charakter der Holunderblüten verstärkt wird. St. Germain ist ein vollständig natürlicher Likör.

St-Germain hat außergewöhnlich viele renommierten Auszeichnungen aus der Branche erhalten, darunter die International High Quality Trophy von Monde Selection® im Jahr 2012 und in sechs aufeinanderfolgenden Jahren die Grand Gold Awards und wurde 2012 Finalist/Excellent Highly Recommended [ausgezeichnet, sehr empfohlen] bei der Ultimate Spirits Challenge®. St-Germain wird seine Position unter den anderen preisgekrönten Marken im Bacardi Portfolio einnehmen.

Da sich beide Unternehmen im Privatbesitz befinden, stehen die Bedingungen der Transaktion nicht zur Verfügung.

Über St-Germain Der weltweit erste Holunderblütenlikör, Super Premium St-Germain, wird nach französischer Handwerkskunst aus 100 % frischen, handverlesenen Holunderblüten hergestellt, die einmal im Jahr während eines Zeitraums von vier bis sechs Wochen im späten Frühjahr gepflückt werden. Die Verpackung des St-Germain spiegelt den handwerklichen Charakter des Likörs und seine stolzen französischen Wurzeln wider. Die monolithische, achtseitige Flasche wurde als Hommage an die lebhaften Zeiten des Art Deco und der Belle Epoque in St. Germain des Pres geschaffen. Jede der einzeln nummerierten Flaschen verfügt über einen schweren Verschluss, der mit einer cloisonnéemaillierten "Münze" dekoriert ist, und sie weisen den Jahrgang auf. Die Nennung des Jahrgangs, der auf der jährlichen Ernte der Holunderblüten basiert, ist ein bei Likören bisher einzigartiges und revolutionäres Konzept. Die Datierung mit dem Jahrgang bestätigt die handwerkliche Natur des Produkts und erlaubt eine besondere Wertschätzung durch Weinkenner und Sommeliers. http://www.stgermain.fr/

Über Bacardi Limited Bacardi Limited, der weltweit größte Spirituosenhersteller in Privatbesitz, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi besteht aus über 200 Marken und Labels, darunter BACARDI® Rum, der weltweit meistverkaufte und am häufigsten ausgezeichnete Rum und auch die weltweit am häufigsten ausgezeichnete Spirituose, GREY GOOSE® Wodka, die weltweit führende Super-Premium-Wodkamarke, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, der weltweit am häufigsten ausgezeichnete Scotch und in den Vereinigten Staaten die Nummer eins im Umsatz bei Premium Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, der wachstumsstärkste und am meisten geschätzte Premium Gin der Welt, MARTINI® Wermut und Schaumweine, der weltweit führende Wermut und die beliebtesten italienischen Schaumweine der Welt, der zu 100 % aus blauen Agaven hergestellten CAZADORES® Tequila, bei dem es sich um die Nummer eins der Premium Tequilas in Mexiko und um einen der meistverkauften Premium Tequilas der Vereinigten Staaten handelt, sowie ERISTOFF® Wodka, eine der am schnellsten wachsenden Wodkamarken der Welt sowie weitere führende und aufstrebende Marken.

Das vor mehr als 150 Jahren in Santiago de Cuba am 4. Februar 1862 gegründete Unternehmen befindet sich bereits seit sieben Generationen in Familienbesitz. Heute beschäftigt Bacardi fast 6.000 Mitarbeiter, produziert seine Marken in 27 Betriebsstätten in 16 Märkten auf vier Kontinenten und vertreibt seine Produkte in mehr als 150 Ländern. Bacardi Limited bezieht sich auf die gesamte Bacardi Unternehmensgruppe einschließlich Bacardi International Limited. www.BacardiLimited.com

