SCM World ernennt Kevin O'Marah zum Chief Content Officer und zum Mitglied des Managementvorsitzes

London (ots/PRNewswire) - SCM World, die führende weltweite Community und ein Think-Tank für leitende Supply-Chain-Executives, hat Kevin O'Marah zum Chief Content Officer und Vorstandsmitglied ernannt. Diese neue Rolle wird das kontinuierliche Wachstum und die ehrgeizige Geschäftsstrategie des Unternehmens unterstützen.

O'Marah wird an den Co-CEO Oliver Sloane berichten und er wird die Verantwortung für die Schaffung von Inhalten, für Forschung und für die Event-Produktion tragen. Bei der Bekanntgabe erklärte Sloane:

"Kevin O'Marah verfügt über eine einzigartige Erfolgsbilanz bei der Erschaffung und Bereitstellung von aussagekräftigen, wertvollen und äusserst aktuellen Inhalten zum und Einblicken in den Supply-Chain-Bereich. Darüber hinaus verfügt er über die unheimlich gute Fähigkeit, komplexe strategische Trends und Möglichkeiten zu analysieren und diese in belangbare Best Practices und Empfehlungen für Executives der Vorstandsebene bis hin zum Verkaufsraum zu übersetzen. Diese Expertise, zusammen mit dem differenzierten und einzigartigen SCM World Business Modell ist eine bestechende Partnerschaft, welche unseren Service für die Supply-Chain-Führungskräfte und deren Teams auf die nächste Ebene heben wird."

Kevin wird zudem zusammen mit Dr. Hau Lee von der Stanford University Mitglied des SCM World Executive Advisory Board (EAB), einer kleinen und exklusiven Gruppe der einflussreichsten weltweiten Supply-Chain-und operativen Führungskräfte der gesamten Branche. Das EAB diskutiert und leitet die Inhaltsarchitektur für SCM World und fördert das Metier des Supply-Chain-Management. Die Mitglieder des EAB sind weltweite Vorstandsmitglieder bei weltweit führenden Unternehmen wie Nike, Starbucks, Microsoft, Land O Lakes, AT&T, General Mills, Merck, Cisco, Barnes&Noble, Dyson, Lenovo, Unilever & Seagate.

Bei seiner Berufung erklärte O'Marah "Seit mehreren Jahren bin ich ein aktiver Teilnehmer der SCM World. Ein hauptberufliches Mitglied zu werden, ist wahrscheinlich die bedeutendste Veränderung, die ich bisher in meiner Karriere erlebt habe. Die Kombination des Models zur Inhaltserschaffung mit der Mitgliederbasis von SCM World, dem Mitbestimmungsniveau und dem C-Level-Buy-in ist völlig neu und stellt eine einschneidende Veränderung für Unternehmen dar, wie sie die weltweite Supply-Chain am besten betreiben können. Mein persönliches Vorhaben und das von SCM World ist es, kontinuierlich den Horizont dessen zu erweitern, was die Supply Chain leisten kann, um nicht nur die grössten Herausforderungen in Unternehmen, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt zu meistern. Wir werden unermüdlich daran arbeiten, unser Metier in der Welt bekanntzumachen und unsere eigene Gemeinschaft dazu herauszufordern, sich weiterzuentwickeln und die schwierigen Probleme zu lösen, die uns beim Management von Ressourcen, Menschen und Ideen in der weltweiten Supply Chain begegnen."

O'Marahs Karriere begann als 17-Jähriger Verlader/Ablader. Er ist ein lebenslanger Student der Supply Chain. Nach der Übernahme durch AMR, wo er als Chief Strategy Officer tätig war, arbeitete er jüngst als GVP für die Supply Chain bei Gartner. Während seiner zehnjährigen Karriere bei AMR schuf er die Supply Chain Top 25 und zwischen 2005 und 2011 war er für die Supply Chain Executive Conference in Scottsdale (Arizona) zuständig. Unter dem Titel "Supply Chain Saves the World" veröffentlichte Kevin ein positiv aufgenommenes Buch und leitete für sechs Jahre einen Dialog zwischen Supply-Chain-Führungskräften und solchen Koryphäen wie Bill Clinton, Colin Powell, Michael Eisner und T. Boone Pickens. Während seiner Anstellung bei AMR veröffentlichte O'Marah über 400 Artikel und Berichte über "Demand Driven Supply Networks" und "Product Lifecycle Management". Seine namentlich gekennzeichneten Forschungsbeiträge erschienen auch in Veröffentlichungen wie in der Financial Times, in der Business Week, im Forbes, im HBR's Supply Chain Strategy, und im Magazin Supply Chain Management Review. Als häufiger Gast in Mediensendungen ist O'Marah im Studio von CNBCs Squawk Box und Executive View sowie in zahlreichen Gastauftritten bei NPR, Bloomberg, Australian Broadcasting Company und vielen anderen aufgetreten.

Er hat einen Bachelor in Ökonomie vom Boston College, einen MSc in Management von der Oxford University und einen Master in Business Administration von der Standford University, an der er derzeit als Senior Research Fellow tätig ist.

