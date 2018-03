Neue Folgen von "Harrys liabste Hütt'n" ab 13. Jänner in ORF 2

200. Sendung und Zehn-Jahr-Jubiläum

Wien (OTS) - Wenn Harry Prünster am Sonntag, dem 13. Jänner 2013, um 16.05 Uhr in ORF 2 wieder die Ski anschnallt, dann hat er im heurigen Jahr zwei Jubiläen zu feiern: gleich zum Auftakt die 200. Sendung und zehn Jahre "Harrys liabste Hütt'n". Saison für Saison beweist Harry Prünster mit seiner Sendereihe, wie vielfältig, spannend und einzigartig die jeweiligen Ausflugsziele und Urlaubsdestinationen Österreichs sind - und auch 2012 erreichten die "liabsten Hütt'n" 2,1 Millionen Zuschauer (weitester Seherkreis), das entspricht 29 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Harrys Reise beginnt am 13. Jänner in der Olympiaregion Seefeld und führt bis 17. März an Sonntagen um 16.05 Uhr in ORF 2 über Carezza in Südtirol aufs Stuhleck am Semmering und zum Kaunertaler Gletscher bis in den Seewinkel am Neusiedler See. "Harrys liabste Hütt'n" macht Lust, die vorgestellten Regionen selbst zu erkunden und die landschaftlichen und kulinarischen Besonderheiten persönlich zu entdecken.

Zehn Jahre "Harrys liabste Hütt'n" im ORF

Im Sommer 2003 begab sich Harry Prünster erstmals auf Wanderschaft rund um den Achensee und im Karwendelgebirge in Tirol. Seither wechseln einander Sommer- und Winterstaffeln der erfolgreichen Freizeitsendung ab und Harry kann mittlerweile auf mehr als 600 Hüttenbesuche verweisen. Um all diese Hütten zu erreichen, zieht Harry im Sommer die Wanderschuhe an und steigt im Winter auf Ski um. Aber auch viele andere Fortbewegungsmittel sind in der Freizeitsendung nicht unüblich: Schneeschuhe, Schlitten, Rodeln, Bobs und sogar ein Pistenbully im Winter. Nordic-Walking-Stöcke, Fahrräder, Schiffe, Boote, Pferde und Kutschen dienten Harry Prünster, um das "wanderbare" Österreich zu entdecken.

Doch Harry Prünster stellt nicht nur Wander- und Skigebiete in allen neun Bundesländern Österreichs vor, er wirft auch einen Blick in die angrenzenden Länder: Schweiz, Liechtenstein, Tschechien, Slowenien und Südtirol standen schon auf seinem Programm. So ratterte Harry im Südburgenland mit einem Traktor durch das Dreiländereck Ungarn, Slowenien und Österreich.

Auf seinen Reisen begegnet er Hüttenwirtinnen, Einheimischen, Quereinsteigern, Um- und Aussteigern, aber auch immer wieder prominenten Persönlichkeiten. Gemeinsam ist allen, dass sie viel über ihre Region, ihre Hütte und ihr Leben zu erzählen haben. Die älteste Hüttenwirtin war die rüstige 82-jährige Resi Brandner aus Badhofgastein im Gasteiner Tal. Der jüngste Hüttenwirt kam aus dem Montafon, Thomas Amann übernahm mit 19 Jahren die Kropfenhütte.

Die Liste von Harrys prominenten Wegbegleitern ist lang: Die Musiker der Stoakogler und der Edlseer, die vielseitige Zabine mit ihrem Alex Zaglmayer, die Skistars Leonhard Stock, Franz Klammer, Helmut Höflehner, Fritz "the Cat" Strobl, die Jahrhundertsportlerin Annemarie Moser-Pröll, Olympiasieger Ernst Hinterseer und Michaela Dorfmeister sind nur einige, die Harry auf seinen Touren begleiteten - sie alle haben Harry ihre Heimatregionen nähergebracht.

Die "Harrys liabste Hütt'n"-Sendetermine der aktuellen Staffel:

Sonntag,13. Jänner, um 16.05 Uhr in ORF 2: "Die Olympiaregion Seefeld"

Sonntag, 20. Jänner, um 15.55 Uhr in ORF 2: "Carezza in Südtirol"

Sonntag, 27. Jänner, um 16.05 Uhr in ORF 2: "Die Lofereralm in Salzburg"

Sonntag, 3. Februar, um 16.05 Uhr in ORF 2: "Zwischen den Grenzen auf der Forsteralm, Oberösterreich"

Sonntag,10. Februar, um 16.05 Uhr in ORF 2: "Faschingssonntag auf der Hohen Veitsch, Steiermark"

Sonntag,17. Februar, um 16.05 Uhr in ORF 2: "Der Zahme Kaiser in Tirol"

Sonntag, 24. Februar, um 16.05 Uhr in ORF 2: "Das Tauferer Ahrntal in Südtirol"

Sonntag, 3. März, um 16.05 Uhr in ORF 2: "Stuhleck am Semmering"

Sonntag,10. März, um 16.05 Uhr in ORF 2: "Am Kaunertaler Gletscher"

Sonntag,17. März, um 16.05 Uhr in ORF 2: "Im Seewinkel am Neusiedler See"

