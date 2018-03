in between Musikfestival im Theater Akzent

"zugereiste" MusikerInnen bitten "einheimische" MusikerInnen zum gemeinsamen Konzert

Wien (OTS) - 15.01.: Özlem Bulut & Band & als Gäste Ernst Molden und Walther Soyka 26.01.: Alp Bora - Istanbul Express & als Gast Birgit Denk

31.01.: klezmer reloaded extended & als Gast Erwin Steinhauer

Kreativität zwischen musikalischen Welten im Theater Akzent

Das Musikfestival in between findet im Jänner wieder an drei Abenden im Theater Akzent statt. Bereits zum sechsten Mal laden in Wien ansässige "zugereiste" MusikerInnen einen bekannten "einheimischen" Gast zum gemeinsamen Konzert ein. So entstehen neue, spannende und sich gegenseitig inspirierende musikalische Konstellationen. In den vergangenen Jahren gab es schon legendäre Zusammenkünfte, die zu permanenten musikalischen Kooperationen führten. Die MusikerInnen samt Gästen bereisen miteinander unterschiedliche musikalische Welten von Tradition und Gegenwart.

2013 trifft die orientalisch inspirierte Jazz und Pop Band von und mit Özlem Bulut für einen Abend auf den Wiener Kolumnisten und Singer/Songwriter Ernst Molden unterstützt von Walther Soyka. Ebenso türkische Wurzeln hat Alp Bora, der die Moderatorin und Sängerin Birgit Denk zum gemeinsamen Musizieren auf die Bühne im Theater Akzent bittet. Klezmer reloaded extended verspricht jüdische Musik aus dem Osten und Südosten Europas, vermischt mit Jazz, Salsa, Tango und mit dem kongenialen Partner Erwin Steinhauer. Einzigartige musikalische Abende sind garantiert.

