Branchenveteran John Kaiser tritt C8 MediSensors bei

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - C8 MediSensors, Inc. (www.c8medisensors.com) hat heute bekannt gegeben, dass der Branchenveteran John Kaiser dem Unternehmen als neuer CEO beigetreten ist.

John Kaiser übernimmt die Führung von Paul Zygielbaum, einem Mitbegründer von C8 MediSensors, der das Unternehmen im Jahr 2012 als CEO geleitet hat, aber aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt. Paul Zygielbaum wird, wie in den zurückliegenden neun Jahren, weiterhin wichtige Beiträge für das Unternehmen leisten.

John Kaiser verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Branche für medizinische Geräte. Seine Laufbahn begann bei Abbott Diagnostics. Danach war er ein Jahrzehnt lang in verschiedenen Positionen bei Boehringer Mannheim (jetzt Teil von Roche) tätig, u.a. als Vizepräsident von zwei wichtigen Unternehmenszweigen. In dieser Zeit haben John Kaiser und Boehringer die weltweit erste Blut-Glukosediagnostik aus der Taufe gehoben. Dieser Geschäftsbereich wuchs zum Glukose-/Diagnosezweig mit einem Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar heran, der von Roche erworben wurde.

Danach war John Kaiser CEO & Vorsitzender von BioCircuits Corp, nachfolgend Gründer und CEO von Vetmedsupply und später CEO von Aperon Biosystems. In den letzten beiden Jahren hat John Kaiser mit verschiedenen Venture-Firmen an Geschäftsplänen für Medizintechnik und Diligence gearbeitet. Zudem war er viele Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrates von Sensys Medical. Damit und mit seiner langen Laufbahn bei Boehringer Mannheim im Bereich Diabetes bringt er großes Fachwissen in den Sektor Diabetes ein.

John Kaiser war in den Branchen der Geräte und des Gesundheitswesens in weiteren Räten und Positionen tätig und hat an der Vermarktung vieler medizinischer Produkte teilgenommen.

Über C8 MediSensors

Die bahnbrechende, patentrechtlich geschützte Technologie von C8 MediSensors, dessen Sitz sich im kalifornischen San Jose befindet, ermöglicht es Menschen mit Diabetes, einen kontinuierlichen Überblick über ihren Blutzuckerspiegel zu behalten, ohne die Schmerzen, Unannehmlichkeiten und hohen Kosten der invasiven kontinuierlichen Glukose-Überwachung erdulden zu müssen. Bitte besuchen Sie www.c8medisensors.com.

Dieses Dokument enthält Prognosen. Alle Aussagen in diesem Dokument, die keine Aussagen über historische Tatsachen sind, könnten als Prognosen betrachtet werden, einschließlich von Aussagen in Bezug auf die erwarteten Produktverkäufe und den Finanzierungsbedarf von C8 MediSensors. Diese Prognosen basieren auf aktuellen Erwartungen von C8 MediSensors. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter Faktoren wesentlich von diesen Prognosen abweichen. Dazu gehören u.a. Risiken im Zusammenhang mit den Marktbedingungen, der Nachfrage der Kunden nach diesem Produkt, sowie Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Geschäftslage und den Finanzen von C8 MediSensors im Allgemeinen. Sie werden darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in diese Prognosen zu setzen, die nur die Kenntnisse zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Dokuments spiegeln. C8 MediSensors übernimmt keine Verpflichtung, Prognosen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, geänderter Annahmen oder Sonstigem zu aktualisieren.

