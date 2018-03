EANS-News: TC Unterhaltungselektronik AG gibt bekannt, die Fernsehfee 2.0 (TV-Werbeblocker) auf den Markt zu bringen.

Utl.: nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten ist es endlich soweit.. zudem kommt damit einer der ersten Android-TV-Platformen auf den Markt..

Neue Produkte/Strategische Unternehmensentscheidungen/TV-Werbeblocker

Koblenz (euro adhoc) - die neuste Version der Fernsehfee (TV-Werbeblocker) beinhaltet bereits einen eigenen Tuner (Sat/Kabel/DVB-T), ist also ein vollwertiger TV-Receiver. Damit ist das Umschalten (oder Leiseschalten) in Werbepausen komfortabel möglich. Zudem werden lokale Aufnahmen auf Festplatten werbefrei ermöglicht. Die Kanalliste wird nach den persönlichen Wünschen des Zuschauers sortiert (Personal-TV). Ein TV-Pilot (Vorschlagssystem) sorgt dafür, daß keine Highlights versäumt werden. Technische Basis ist einer der neusten Android-Sat-Receiver mit 2nd-Screen Unterstützung, Screen-Sharing, DLNA, WLAN, Sprachsteuerung, Bluetooth Maus und allen sonstigen SMART-TV-Funktionen (Internet-Browser, Mediaplayer etc.).

Damit bietet TC neben der Innovation eines werbefreien Fernsehens, auch einer der ersten Sat-Receiver auf Android-Basis. Das Leistungsspektrum von Android-TV ist mit google-TV oder apple-TV vergleichbar, jedoch völlig offen für beliebige 3rd-Party-Apps.

Der Verkaufsstart für die DVB-S Variante (Satellit) ist für März 2013 zur CeBit geplant, der für DVB-C und DVB-T im April 2013. UVP 99EUR (12*12cm).

Vorserienprototypen für Vertriebspartner oder Presse stehen in den neuen Firmenräumen zur Vorführung bereit.

Mehr Informationen unter www.fernsehfee.de

